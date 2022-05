Standard: un match de gala contre Mönchengladbach à Sclessin

Seuls les joueurs ayant encore besoin de soins comme Bodart, Henkinet, Laifis et Dussenne, se rendront encore à l’Académie la semaine prochaine. La reprise est donc fixée au 13 juin avec les traditionnels tests médicaux. Un match amical sera déjà au programme du premier week-end de ces six semaines de préparation. Dès la seconde semaine, les Liégeois disputeront deux rencontres par semaine (le mercredi et le samedi). Ils partiront également en stage aux Pays-Bas au début du mois de juillet.

La préparation se terminera par un match de gala, à Sclessin, face aux Allemands de Mönchengladbach. Le traditionnel Business Meeting, toujours très attendu par les supporters pour la divulgation des nouveaux maillots devrait se tenir fin juin. Enfin, après plusieurs années d’absence pour cause de Covid, le Fan Day devrait à nouveau avoir lieu à Sclessin dans le courant du mois de juillet.