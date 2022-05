Les Buffalos, vainqueurs de la Coupe de Belgique et donc déjà assurés de disputer l’Europa League la saison prochaine, restent en tête de ces Europe playoffs avec 37 points, 4 de plus que Genk, qui a partagé face à Charleroi (2-2) vendredi. Malines suit avec 29 points et Charleroi ferme la marche avec 28 unités, sans la moindre victoire en playoffs.

La 4e journée des Europe playoffs aura lieu mardi. Malines recevra Gand et les Zèbres iront à Genk.