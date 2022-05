Christian Burgess, forteresse de l'Union Saint-Gilloise : « Je prends plaisir dans l’art de défendre »

Une avance qui a entre autres été possible grâce à une solidité défensive illustrée par les 27 petits buts encaissés en 34 rencontres. Avant de se lancer dans un combat face aux Brugeois qui s’annonce âpre, cet Anglais originaire de Londres a pris le temps de se poser pour parler de cet art de la défense qu’il maîtrise si bien.

Christian, comment décririez-vous votre style de jeu?

Je dirais que je suis un défenseur intelligent qui aime réfléchir sur un terrain. Je suis assez agressif au duel et je pense avoir certaines qualités balle au pied, même si ce n’est pas à moi de juger cela (sourire). Je ne vois pas trop quel joueur a le même style de jeu que moi mais j’aime voir jouer certains footballeurs comme Virgil Van Dijk ou Aymeric Laporte. J’aime aussi les qualités de John Stones, qui est fort balle au pied et a une façon intelligente de défendre.

Avez-vous joué défenseur depuis toujours?

Entre 12 et 17 ans, j’évoluais comme milieu de terrain. Puis, je suis retourné en défense centrale car je sentais que c’était à cette position que j’avais le plus de chances de faire une carrière professionnelle. J’ai toujours eu le sentiment d’être à ma place en défense sans nécessairement avoir le désir de vouloir marquer ou donner des assists comme certains. Je laisse cela à ceux qui ont des qualités différentes des miennes. Même si c’est toujours sympa de marquer en tant que défenseur. J’en ai inscrit quatre en championnat cette saison. C’est pas mal mais j’aimerais réussir à en inscrire au moins un en plus d’ici la fin de la saison. Pourquoi pas dimanche contre Bruges…

Quel geste vous procure le plus de plaisir sur un terrain?

Faire un beau tacle alors que l’attaquant est sur le point de marquer donne une grande émotion. Tout comme récupérer le ballon dans une situation de un contre un. Parfois, je célèbre ce genre d’actions car cela me donne une émotion particulière. Faire une clean sheet ne donne pas la même sensation car c’est une réussite collective sur l’ensemble d’une rencontre.

Durant quelle rencontre avez-vous pris le plus de plaisir cette saison?

J’ai beaucoup aimé la victoire à domicile face à Anderlecht en janvier dernier (1-0) ou celle à l’Antwerp (0-2). Il y a aussi eu le match à Genk (1-1) en début de saison où nous concédons un penalty mais où nous avons très bien défendu tout en jouant un très bon football.

Vous venez d’enchaîner quatorze titularisations de suite dans la meilleure défense du pays: vous sentez-vous actuellement comme l’un des meilleures défenseurs de Belgique?

L’une des grandes forces de l’Union, c’est le collectif. Nous travaillons tous pour l’équipe et chaque joueur permet aux autres de se bonifier sur le terrain. Si nous avons une bonne défense, c’est grâce aux défenseurs mais aussi à des gars comme Moris, Nielsen ou Undav et Vanzeir qui font un très gros travail défensif. Personnellement, je suis dans une bonne période mais je ne dirais pas que je fais partie des meilleurs ou que je suis insortable de l’équipe. Nous avons de bons défenseurs sur le banc et il y a une grande unité entre les cinq défenseurs centraux de l’équipe. Je prends du plaisir et j’essaye d’apporter mon expérience à l’équipe et aux plus jeunes du groupe.

Vous êtes deuxième au classement des joueurs de Pro League ayant remporté le plus de duels aériens dans sa surface de réparation, derrière Radovanovic (Courtrai). Quel est votre secret dans les airs?

La taille joue évidemment un grand rôle mais il y a aussi le positionnement qui est une clé dans ces actions. Ce bon positionnement vient avec l’expérience: quand un défenseur est plus âgé, il reconnaît mieux les zones du terrain à protéger alors qu’un jeune joueur a parfois trop tendance à toujours suivre le ballon.

Il n’y a pas une frustration d’être moins mis en avant par les gens et dans les médias que les attaquants?

Cela fait partie du football. Personnellement, je prends beaucoup de plaisir dans l’art de défendre. Je n’ai pas de problèmes à ce qu’on ne parle pas des performances des défenseurs. Je préfère même qu’on n’en parle pas car cela voudrait dire qu’on a fait une grosse erreur (sourire). On sait tous que si un défenseur ou un gardien fait une grosse erreur, il ne pourra se cacher nulle part. Cela pousse à être concentré pendant 90 minutes. C’est peut-être la plus grande difficulté de devoir rester focus et d’éviter la moindre erreur qui pourrait se payer cash.

Face à quel attaquant est-il le plus facile et le plus compliqué de défendre en Belgique?

Le plus facile est de défendre face à un attaquant qui n’est pas rapide, pas très grand et pas très habile balle au pied. Il y en a un ou deux en Belgique mais je ne donnerai pas de noms (sourire). Le plus difficile à suivre est Paul Onuachu car il est très grand et fort physiquement. En un contre un, c’est le joueur le plus fort du plat pays. C’est très compliqué de bien défendre contre lui une fois qu’il s’est mis entre la balle et le défenseur.

À l’entraînement, il est plus facile de défendre contre Undav ou Vanzeir?

Le problème est qu’ils sont souvent dans la même équipe donc quand je joue contre l’un, je joue aussi contre l’autre… Ils ont des qualités différentes et c’est très désagréable de jouer contre eux. C’est souvent une belle bataille à l’entraînement. Vanzeir est très rapide et Undav a d’énormes qualités qu’il utilise au mieux. Il a été le meilleur attaquant du championnat cette saison et il a montré pourquoi Brighton est venu le chercher. Pour moi, il a les qualités pour réussir en Premier League. S’il est bien servi et qu’il arrive à bien s’intégrer au système de jeu de Brighton, il marquera facilement.

Dimanche, Bruges jouera sans doute sans véritable attaquant…

Ce sera un challenge différent pour les défenseurs car on sait que ce ne sera pas juste une bataille avec un attaquant présent toujours dans la même zone du terrain. Il faudra bien analyser cela tactiquement et utiliser sa tête sur le terrain. Bruges pourrait aussi commencer avec leur nouveau numéro 9 qui a plus un profil d’attaquant (NDLR: Sargis Adamyan). Ils ont de toute façon beaucoup d’armes offensives.