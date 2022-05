Cadeau d'adieu ou cadeau empoisonné pour Vormer ce dimanche à l'Union ?

Avec la blessure de Mats Rits, c’est un nouvel équilibre qui doit être trouvé. En une semaine, seulement. "Je n’aime pas donner de noms", a commenté Alfred Schreuder en conférence de presse. "C’est évidemment fâcheux, mais nous avons analysé notre formation pour voir comment trouver de la stabilité (sans Rits). Nous avons essayé plusieurs choses. Vous verrez comment nous allons résoudre ce problème dimanche. Je ne suis d’ailleurs pas encore sûr de la solution qui sera retenue. Mais tout le monde est prêt et c’est le plus important."

Une déclaration plutôt inquiétante pour les supporters. Avant d’aboutir à une équipe-type, le Batave avait multiplié les tests. D’une semaine à l’autre, mais aussi pendant les rencontres. Tout à fait normal, quand on débarque en cours de saison dans un nouveau club. Et il pouvait se le permettre, vu la période. Sauf que cette fois-ci, il n’a plus de droit à l’erreur.

Les avis des observateurs sont logiquement partagés sur l’identité du remplaçant: Ruud Vormer ou Eder Balanta. Les deux joueurs comptabilisent environ 2100 minutes cette saison, mais leurs profils sont totalement opposés. Le Néerlandais fait partie des meilleurs de notre compétition dans tout ce qui concerne les passes, centres et frappes. Il évolue plutôt en 8, comme Rits. Le Colombien, lui, excelle dans les récupérations, le contre-pressing et les duels. Sa zone de prédilection, c’est juste devant la défense et il ne s’aventure pas trop en dehors.

Pas le remplaçant parfait

Mats Rits, lui, était le parfait "second best". Pas le meilleur offensivement, pas le meilleur défensivement, mais capable de tout faire convenablement. Avec une faculté aussi à combler les trous et compenser les manquements de ses coéquipiers.

Ce dimanche, Alfred Schreuder devra presque choisir entre une équipe "trop offensive", avec son compatriote, ou "trop défensive", avec le Sud-américain. À Anderlecht, c’est bien Vormer qui était monté, en première période.

Pour le capitaine, l’occasion est belle d’apporter toute son expérience dans une rencontre au sommet. Cantonné au banc pendant de longues semaines, en bronchant nettement moins sous Schreuder qu’avec Clement, il pourrait enfin lâcher les chevaux et exprimer toute la frustration accumulée.

Annoncé sur le départ, il pourrait quitter son Club Bruges par la grande porte, en participant à cette finale. Avec 55 matchs de play-off 1 au compteur et trois titres de champion de Belgique, il sait parfaitement comment aborder cette rencontre. Sa capacité à donner les phases arrêtées est un argument supplémentaire. Sans parler de ses facultés mentales. Leader charismatique et écouté par l’ensemble du vestiaire, il encadre souvent les jeunes et trouve les mots pour contenir ses coéquipiers. C’est le premier à réconforter ou calmer Noa Lang, lorsque le numéro 10 s’enflamme et perd les pédales. Un rôle très important, vu l’enjeu et la tension qui sera présente au parc Duden.

Mais attention! Cette opportunité pourrait également ternir son image. Si le Club vient à s’incliner, victime des reconversions rapides des Bruxellois, le milieu de terrain sera immédiatement pointé du doigt. Il n’est évidemment plus en mesure d’effectuer autant de courses à haute intensité que par le passé; on le lui reprochera très certainement. Son statut de chouchou du public flandrien est en danger.

Ce mercredi 11 mai, il soufflera ses 34 bougies. Avec un superbe cadeau d’adieu ou une fête complètement gâchée? On aura probablement droit à un élément de réponse ce dimanche.