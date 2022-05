«Simons me faisait toujours sortir de mon match»

Une première dans la carrière du Parisien de naissance. "C’est quelque chose de spécial car il est toujours difficile de réussir à remonter directement mais on parvient de manière récurrente à rebâtir rapidement une équipe."

D’un point de vue personnel, l’ex-Carolo a réussi sa meilleure saison statistiquement parlant en inscrivant neuf buts accouplés à six passes décisives. "Ces dernières années, ce n’était pas trop ça. Cela m’a permis de montrer ce que je valais aux plus sceptiques. J’espère que cela constituera le point de départ d’un nouvel élan pour moi."

Avant de regarder vers le futur, le jeune trentenaire s’est plongé quelques années en arrière à l’occasion du match entre ses deux anciennes équipes belges, Charleroi et Genk. "Je continue à suivre attentivement les résultats de la Pro League avec Mitrovic", prévient-il.

Neeskens, vous parlez justement de Mitrovic. Quel fut son secret pour réaliser une saison stratosphérique avec 43 buts inscrits en championnat?

Il a changé son alimentation. Maintenant, il mange de la cuisine congolaise (rires).

Vous êtes nombreux à avoir transité par la Belgique avant de rallier l’Angleterre. Personnellement, vous venez de conclure votre sixième saison là-bas. C’est un motif de fierté.

Je suis content de ce que j’ai pu accomplir. Ce n’est pas donné à tout le monde de passer de la Belgique à l’Angleterre et je suis content de ma longévité là-bas. Certains sont très vite revenus comme Jelle Vossen et Yoni Buyens. Pour Leandro Trossard et Wilfred Ndidi, ça a bien fonctionné.

Vous pensez encore à la Belgique? Qu’est-ce qu’elle représente pour vous?

C’est le pays qui m’a permis de me relancer. J’y ai connu le premier entraîneur qui a réussi à me canaliser en la personne de Felice Mazzù. Je ne suis pas étonné de ce qu’il réalise avec l’Union. Je suis toujours votre championnat. D’ailleurs, je serai en tribunes dimanche lors du choc entre l’Union et le Club Bruges. D’un côté, il y a mes amis Denis Odoi et Clinton Mata. De l’autre, des anciens coéquipiers avec Damien Marcq, Dante Vanzeir qui réalise de très belles choses, et Guillaume François. Que le meilleur gagne!

C’est aussi ce week-end l’affrontement entre vos deux anciens clubs belges. C’était un pari à l’époque de quitter les installations du PSG pour rejoindre celle plus vétustes de Charleroi.

Il y avait moins de place pour les jeunes avec le rachat du club. J’aurais déjà dû quitter le club un an auparavant mais Carlo Ancelotti était venu me trouver en me demandant si je voulais vraiment aller en Ligue 2. Pour lui, j’engrangeais davantage d’expérience en m’entraînant avec l’effectif parisien. Derrière lui, Leonardo appuyait son discours. C’est compliqué de résister à ces deux hommes (sourire). Mais un an après, je souhaitais vraiment montrer au grand public ce que je valais. J’ai été conseillé par les anciens comme Momo Sissoko, Mathieu Bodmer et Mamadou Sako qui m’ont expliqué que c’était bête que je ronge mon frein si jeune alors que même pour eux, ça devenait plus dur de figurer dans le onze de base.

Ça n’a pas été trop dur mentalement de changer totalement d’univers?

La Belgique n’était pas un endroit inconnu pour moi car je me rendais souvent à Nivelles voir mes cousins. Après, c’était complexe au début, non pas de quitter la capitale pour une ville plus petite mais de simplement refermer le chapitre du PSG. J’y étais arrivé à 14 ans et j’avais quasiment tout connu.

La différence entre le Camp des Loges (le luxueux centre d’entraînement parisien) et Marcinelle a été digérée rapidement?

Tu t’adaptes. C’était un régal d’évoluer dans cette équipe car il y avait de la qualité dans ce groupe et surtout de la solidarité. Tout le monde défendait même Cédric Fauré et Kalifa Coulibaly. Je me souviens du sacré caractère de Francis N’Ganga et de Javi Martos, un exemple. On habitait dans le même bâtiment.

Quel est votre souvenir le plus marquant dans le Hainaut?

La qualification pour les tours préliminaires d’Europa League. À l’aller à Malines, nous n’étions pas dans notre match (défaite 2-1) mais au retour, on leur a montré que l’adversaire ne pouvait rien revendiquer en terre carolo (victoire 2-0)!

C’est une déception de ne pas avoir su emmener le club en poules avant votre départ vers Genk?

Franchement, on n’a pas perdu contre le Zorya Louhansk mais face à Ruslan Malinovskyi. Il était énorme sur les deux confrontations. Six mois après, je le retrouve dans le vestiaire de Genk. Il m’a reparlé de la rencontre en me disant que son entraîneur m’avait ciblé comme le principal danger. Je l’avais senti. À chaque fois que je touchais le ballon, j’avais deux adversaires autour de moi avec une telle détermination. J’avais rarement connu ça sauf avec Timmy Simons.

C’est le joueur qui vous a le plus impressionné?

Celui qui m’a le plus dérangé en tout cas alors qu’il était déjà âgé quand je l’ai affronté. Il ne courrait plus beaucoup mais il avait des vices. Il vient, il pousse sans cesse et il anticipe. Comme il voit le jeu avant tout le monde, il se met dans ta course quand tu réalises ton déplacement. Personne, l’arbitre y compris, ne le voit car tout le monde a les yeux fixés sur le ballon. À l’époque, ça me rendait fou et il parvenait à me sortir de mon match.

Après deux ans à Charleroi, vous rejoignez Genk. Avez-vous ressenti une différence de mentalité bien que vous restiez dans le même pays?

Carrément. Déjà en Flandres, toutes les rues sont propres (rires). Ils sont plus rigoureux et toute la population est derrière son club. Quand je suis sorti de ma visite médicale, j’ai croisé un policier qui m’a prévenu qu’il attendait beaucoup de ma venue.

Comment étaient vos rapports avec Peter Maes, un entraîneur au caractère particulier qui vous a tout de suite fait confiance?

C’est un caractériel, il crie beaucoup. Cela peut déranger certains joueurs qui restent alors figés mais pas moi car j’avais connu des techniciens comme lui durant ma formation au PSG. S’il allait trop loin avec moi, je n’hésitais pas à lui dire. Il faut avoir du répondant sans jamais manquer de respect.

Pensiez-vous que l’Angleterre viendrait vous chercher après seulement un an dans le Limbourg?

Pas du tout. J’avais paraphé un contrat pour quatre saisons. Certains m’ont déconseillé de franchir le pas trop tôt mais quelques personnes de ma famille m’avaient déjà indiqué quelques mois plus tôt que je ne devais pas quitter Charleroi. Je ne pouvais pas manquer une telle opportunité d’évoluer en Angleterre. J’ai bien fait de suivre mon instinct.

Votre futur s’écrit-il à Fulham alors que votre contrat expire en juin et que le club dispose d’une option d’un an?

Mon prêt à Middlesbrough l’an dernier m’a permis de me relancer. J’ai bien négocié cet exercice-ci. À Fulham, il y a un nouveau projet au sein de ce club génial. Le but est bien sûr de jouer en Premier League mais j’attends de terminer le championnat pour penser à mon avenir.