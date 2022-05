Raphael Holzhauser confirme son départ du Beerschot, relégué en D1B

Cette saison, le milieu s’est montré moins décisif pour le Beerschot avec seulement 3 buts et 7 assists et n’a pas pu éviter la descente du club en D1B. "Après trois ans, ce beau chapitre se termine pour moi cet été", a écrit Holzhauser sur Instagram. "Je ne garderai que de bons souvenirs de cette période dans ce club spécial. Je remercie tous les entraîneurs, supporters et surtout les équipiers des dernières années. Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir et je suis sûr que l’on se reverra un jour."