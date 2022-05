Guillaume Gillet a le choix entre le RFC Liège, la France... ou Anderlecht

Le Sporting est à la recherche de quelques anciens pour épauler les jeunes, afin que l’équipe B des Mauves ne se fasse pas balayer du terrain par les équipes plus expérimentées, comme ce fut le cas du Club NXT en 2020-2021. Gillet a deux autres options : l’une au FC Liège, le club de son cœur, et l’autre en provenance de France. «Je n’ai pas encore fait mon choix, dit Gillet. Je profite des vacances pour bien réfléchir. Je ne me suis pas fixé de deadline pour trancher. Je suis avant tout heureux de susciter encore de l’intérêt à mon âge.» Y.T. et C.F.