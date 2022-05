Charleroi: une défense en souffrance

Mais si le Sporting a connu des hauts avec son trio axial – l’un des nouveaux principes inculqués par Edward Still –, il y a aussi eu des bas. C’est le cas actuellement. Les quatre buts concédés en deux matchs d’Europe playoffs ont mis en lumière un secteur qui apparaît aujourd’hui fragilisé, peut-être fatigué. Un secteur qui, c’est vrai, n’a pas été épargné.

Débuts positifs

Pour entamer la saison, le trio défensif choisi était composé d’un taulier (Dessoleil) et de deux nouveaux (Knezevic et Andreou), qui ont dû apprivoiser les desiderata tactiques du néo-entraîneur. Ensemble, ils n’ont encaissé que deux buts en quatre matchs. Après le départ du capitaine Dessoleil, fin août, le trio a été désintégré et Still a compensé la blessure d’Andreou en faisant confiance au néophyte mais prometteur Wasinski (17 ans à ce moment-là).

Le Chypriote a lui aussi vite démontré son potentiel et sa capacité d’adaptation avant de connaître un long coup de mou, compréhensible dans son évolution, à partir de fin décembre.

Avant ça, un tiercé s’était détaché quand Van Cleemput a été repositionné dans l’axe, laissant l’aile droite à Tchatchoua. Alors qu’Ozornwafor et que Bessilé, à court de rythme, ne convainquaient pas encore, Van Cleemput a composé le trio avec Knezevic et Andreou à sept reprises. C’est moins que celui formé par la triplette Knezevic-Ozornwafor-Bessilé (9), privilégiée par Still à partir de fin janvier, mais il a tenu la route.

Bobos à gogo

Les blessures ont ensuite redécimé l’arrière-garde carolo, pas épargnée. Knezevic a été opéré d’une pubalgie fin décembre et doit encore faire attention quand son corps le rappelle à l’ordre. Van Cleemput, lui, a parfois joué malgré une cheville récalcitrante. Début 2022, on le pensait retapé mais une rechute l’a renvoyé à l’infirmerie. Pas sûr qu’on le reverra cette saison. Son absence a été préjudiciable. Elle est d’autant plus dommage que l’ancien Malinois était l’un des Carolos les plus réguliers et les plus solides à un poste, certes nouveau pour lui, mais qu’il a définitivement appris à apprécier et à assumer. Au point d’apparaître un temps dans la pré-sélection élargie de Roberto Martinez.

Andreou et Bessilé ont également été freinés par des petites blessures ou le Covid. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, Ozornwafor s’est doucement installé dans le trio central. Le grand Nigérian manque de constance sur nonante minutes mais est en progrès, et Still lui a donné confiance, ce qui n’avait pas été le cas lors du match contre OHL (0-3), fin décembre, la seule fois où il avait opté pour une défense à quatre. Lokembo avait alors été aligné à droite dans l’une des douze combinaisons défensives utilisées par le T1 cette saison.

Samedi dernier, après une solide première mi-temps, Ozornwafor – qui n’a jamais que 22 ans – a manqué de concentration sur l’égalisation gantoise. Cela a annihilé la suite de son match; Still l’a d’ailleurs sorti (74e). Ses compères n’ont pas été totalement irréprochables non plus.

Quid vendredi?

On peut donc se poser la question de la composition du trio qui affrontera Genk, vendredi. Un élément de réponse peut être puisé chez… les U21. Lundi, Wasinski et Andreou ont joué avec les Espoirs dans le match crucial face au Standard (2-2) qui a permis aux deux équipes d’atteindre leur objectif (la D1B pour les Liégeois, la N1 pour les Carolos). Ce qui peut laisser penser qu’ils ne joueront pas après-demain, et donc que Still gardera son trio privilégié avec Knezevic, Ozornwafor et Bessilé, bien qu’il ait été moins fiable dernièrement.