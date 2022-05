Le milieu de terrain brugeois de 28 ans souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou. Son indisponibilité estimée est d’au mois six mois, annonce le club champion de Belgique actuel 2e de la compétition à quatre journées de la fin de la saison 2021-22.

Mats Rits s’est blessé peu avant la demi-heure dans le Topper , à la suite d’un faux mouvement. Il a dû être remplacé par Ruud Vormer à la 27e minute de jeu.

Les Blauw en zwart se retrouvent ainsi privés d’un de leurs pions de base dans la course au titre. Pour le remplacer, Alfred Schreuder dispose de Ruud Vormer et d’Eder Balanta au même poste.

Après la 2e journée des Champions play-off, le Club de Bruges accuse toujours trois points de retard sur l’Union Saint-Gilloise, qui a également fait match nul à l’Antwerp dimanche (0-0).

Unionistes et Gazelles vont à présent se retrouver pour une double confrontation qui pourrait s’avérer décisive. L’Union recevra Bruges dimanche au parc Duden et les Brugeois accueilleront les Bruxellois trois jours plus tard au Jan Breydel.