Y avait-il pénalty de Magallàn sur De Ketelaere? (vidéo)

Anderlecht et Bruges s’affrontent dans le cadre de la 2e journée des ChampionsPlay-offs.Et il a suffi de seulement deux minutes de jeu pour qu’une première polémique ait lieu.Olsen déboule sur le côté droit et adresse un centre dans le rectangle en direction de DeKetelaere. Le jeune attaquant parvient à réceptionner le ballon de la tête, mais il manque le cadre et s’effondre immédiatement.Le Brugeois accuse Magallàn de l’avoir poussé dans son dos au moment du centre.