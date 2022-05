L’Union partage face à l’Antwerp et peut nourrir des regrets (0-0)

Mazzù aligne le même onze que face à Anderlecht.Du côté de l’Antwerp, deux changements par rapport à la défaite face à Bruges de la semaine dernière: Benson prend la place de Balikwisha et De Laet remplace Seck, suspendu.

Marquage serré et première période tactique

La première période est tactique: les deux équipes mettent de l’intensité, mais des marquages serrés sont d’application sur les joueurs créatifs et peu d’occasions sont à signaler.

L’Antwerp cherche à trouver Benson ou Frey via de longs ballons et se procurent de nombreuses phases arrêtées. À la 20e minute, Frey décoche une tête puissante suite à un coup franc donné par Nainggolan, maisMoris dévie le ballon en corner d’un superbe arrêt. L’Union a de son côté de grandes difficultés sur reconversion offensive et peine à inquiéter Butez.

À la pause, les deux équipes se rendent au vestiaire sans qu’aucun but n’ait été inscrit.Les 45 premières minutes ont été équilibrées et physiques.L’Antwerp s’est procuré plus d’occasions, mais peut s’estimer heureux de ne pas avoir été réduit à 10: Haroun a en effet risqué un second carton jaune suite à un tacle dangereux sur Lazare.

L’Union inefficace devant le but

Le match s’emballe en début de seconde période. À la 54e minute, Verstraete adresse un long ballon qui trouve Bataille dans le rectangle de l’Union.Celui-ci remise de la tête vers Nainggolan qui frappe puissamment, maisMoris réalise un superbe arrêt.Dans les instants qui suivent, l’Union fonce vers le but adverse en transition offensive, et il faut un bon arrêt de Butez pour empêcher Lazare d’ouvrir le score.

Les 22 acteurs fatiguent, et de plus en plus d’espaces se libèrent des deux côtés.L’Union monte en puissance et fait le forcing pour aller chercher les 3 points.. Lazare, seul devant le but de Butez suite à un centre de Nieuwkoop, manque inexplicablement le cadre (73e).L’Ivoirienpense ouvrir le score quelques minutes plus tard, mais l’arbitre de touche a levé son drapeau.

L’Antwerp est physiquement KO en cette fin de match, mais l’Union rate toutes ses occasions. À la 87e minute, Undav adresse un long ballon vers Vanzeir, démarqué sur le flanc droit.L’attaquant élimine les défenseurs de l’Antwerp d’une feinte, mais manque complètement sa frappe.Quelques instants plus tard, Undav, lancé seul face à Butez, adresse une pichenette qui lobe le portier, mais le ballon ne trouve pas le cadre.

L’arbitre siffle la fin de la rencontre, qui se solde sur ce score nul et vierge (0-0).Après un premier acte équilibré, l’Union a largement dominé son adversaire en fin de rencontre mais n’est pas parvenue à placer le ballon au fond des filets.Les hommes de Mazzù laissent filer deux points précieux et peuvent s’en mordre les doigts.Bruges affronte cet après-midi Anderlecht, et a l’occasion de revenir à seulement 1 point des Unionistes.

LESCOMPOS:

L’Antwerp : Butez; De Laet, Yusuf, Dessoleil, Almeida, Bataille; Nainggolan, Vines, Haroun, Benson, Frey

L’Union : Moris; Nieuwkoop, Bager, Burgess, Nielsen, Lazare, Teuma, Mitoma, Machida, Undav, Vanzeir

LEDIRECT: