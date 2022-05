Hoedt tente un tir du milieu de terrain et manque de peu le but de l’année (vidéo)

Dans le cadre de la 2e journée des ChampionsPlay-offs, Anderlecht reçoit Bruges.La première période a été intense, sans qu’aucun but n’ait été inscrit.Mais dans le temps complémentaire, Wesley Hoedt s’est procuré une occasion étonnante.Le défenseur néerlandais contrôlait le ballon dans sa moitié de terrain et a vu que Simon Mignolet était avancé par rapport à sa ligne de but.Hoedt tente alors sa chance à plus de 50 mètres du but.Mignolet recule en panique et stoppe le ballon sur sa ligne.