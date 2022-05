Mazzù aligne le même onze que face à Anderlecht.Du côté de l’Antwerp, deux changements par rapport à la défaite face à Bruges de la semaine dernière: Benson prend la place de Balikwisha et De Laet remplace Seck, suspendu.

Marquage serré, l’Antwerp évite de peu le carton rouge

La première période est tactique: les deux équipes mettent de l’intensité, mais des marquages serrés sont d’application sur les joueurs créatifs et peu d’occasions sont à signaler.

L’Antwerp cherche à trouver Benson ou Frey via des longs ballons et se procurent de nombreuses phases arrêtées. À la 20e minute, Frey décoche une tête puissante suite à un coup franc donné par Nainggolan, maisMoris dévie le ballon en corner d’un superbe arrêt. L’Union a de son côté de grandes difficulté sur reconversion offensive et peine à inquiéter Butez.

À la pause, les deux équipes se rendent au vestiaire sans qu’aucun but n’ait été inscrit.Les 45 premières minutes ont été équilibrées et physiques.L’Antwerp s’est procuré plus d’occasions, mais peut s’estimer heureux de ne pas avoir été réduit à 10: Haroun a en effet risqué un second carton jaune suite à un tacle dangereux sur Lazare.

Le match s’emballe en début de seconde période. À la 54e minute, Verstraete adresse un long ballon qui trouve Bataille dans le rectangle de l’Union.Celui-ci remise de la tête vers Nainggolan qui frappe puissamment, maisMoris réalise un superbe arrêt.Dans les instants qui suivent, l’Union fonce vers le but adverse en transition offensive, et il faut un bon arrêt de Butez pour empêcher Lazare d’ouvrir le score.

LESCOMPOS:

L’Antwerp : Butez; De Laet, Yusuf, Dessoleil, Almeida, Bataille; Nainggolan, Vines, Haroun, Benson, Frey

L’Union : Moris; Nieuwkoop, Bager, Burgess, Nielsen, Lazare, Teuma, Mitoma, Machida, Undav, Vanzeir

LEDIRECT: