Europe play-off : Charleroi abat sa dernière carte ce samedi soir face à Gand

"C’était l’une de nos meilleures prestations de ces dernières semaines. On s’est procuré plus d’occasions franches que face à Zulte où on avait pourtant gagné 3-0. À nous d’être un peu plus calmes et sereins dans le dernier tiers offensif tout en y ajoutant de la vitesse car la semaine dernière, nos attaques rapides n’ont parfois pas été suffisamment percutantes", analyse Edward Still.

Contre le récent vainqueur de la Coupe de Belgique, le technicien ne pourra compter sur Bayo, l’homme en forme, privé d’affrontement contre le club auquel il appartient toujours. Badji devrait reprendre le flambeau alors qu’il vit une véritable crise de croissance. Le Sénégalais n’a plus trouvé le chemin du filet depuis 7 mars 2021. Il tentera de mettre fin à cette mauvaise série dans une rencontre qui, traditionnellement, ne donne jamais lieu à beaucoup de spectacle quand elle se déroule au Mambourg.

Il faut remonter au 22 août 2010 pour voir l’une des deux équipes marquer trois buts. C’était un autre temps et la partie de ce samedi, avec un Gand qui n’a plus rien à jouer, libérera peut-être des espaces. "Tous ces bons joueurs n’auront qu’une envie: réagir par rapport à la défaite contre Genk", prévient Still.

Les Carolos, eux, doivent survivre. Ils ont encore leur sort entre les mains mais le faux pas est interdit.