Yves Vanderhaeghe prolonge à Ostende jusqu'en 2024

"Je me suis toujours bien senti à Ostende", a déclaré le technicien, cité par le club. "Je suis donc très heureux de pouvoir poursuivre mon deuxième passage ici. J'ai travaillé en vue de la prochaine saison ces dernières semaines, tant sur le terrain qu'en dehors. Nous devons être prêts dès la première journée", a assuré celui qui a aussi été le T1 de Courtrai (2014-2015 puis 2018-2021) et de La Gantoise (2017-2018).

Gauthier Ganayer, CEO du club, s'est félicité de cette prolongation. "Yves a un lien étroit avec le club et cette période nous a permis de mieux nous connaître. Nous avons bien travaillé et l'intention était de continuer l'aventure ensemble. Il apporte un football offensif et est capable de faire progresser les jeunes joueurs", a dit le Français.

Le KVO a terminé la phase classique à la 12e place, loin des playoffs. Les Ostendais sont donc déjà tournés vers l'exercice 2022-2023