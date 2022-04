Youssouph Badji se livre avant Charleroi-Gand: «Je ne dois plus douter de mes qualités»

Entre 0 et 10, quelle note vous accordez-vous sur vos premiers mois à Charleroi?

(Il hésite). Il y a des gens mieux placés que moi pour le dire. Je préfère ne pas répondre.

Votre dernier but remonte au 7 mars 2021. Comment vivez-vous cette longue période creuse?

Bon, évidemment, un attaquant marche à la confiance. Et la confiance arrive généralement grâce aux buts qu’il marque. Donc pour moi, ce n’est pas facile mentalement (NDLR: il aurait laissé échapper quelques larmes dans le vestiaire après la victoire 5-0 contre le Cercle, le 19 mars, triste de ne pas avoir marqué). Mais je suis un joueur qui pense collectivement. Bien sûr que j’aimerais mettre un tas de buts, mais tant que j’aide l’équipe à gagner, je suis satisfait. Je pense que, si un joueur se donne à fond pour le collectif, il recevra quelque chose en retour à un moment donné. Pour un attaquant, ce sont les buts. Je sais qu’ils vont arriver. En attendant, je préfère courir 15 km sur un match et que l’on gagne 3-0 sans que je marque, plutôt que de courir seulement 10 km, mettre un triplé mais perdre 4-3.

N’est-ce pas un discours pour vous rassurer? Dans le football moderne, les attaquants pensent beaucoup à leurs chiffres…

Attention, je ne dis pas que je ne veux pas marquer ou que je ne dois pas aider l’équipe de cette manière. C’est aussi mon rôle. Mais un attaquant sans ses partenaires, il n’est rien. C’est pour ça que je pars du principe que, si un attaquant accomplit ses missions collectives, les buts tomberont à un moment ou à un autre.

À l’entraînement, on vous voit pourtant scorer régulièrement. Vous manque-t-il juste un déclic en match?

Oui, je crois. Vous savez, que ce soit en match ou à l’entraînement, j’essaie de toujours jouer de façon naturelle parce que j’ai appris que, si je force les choses, cela ne viendra pas. J’ai déjà fait de bonnes choses et j’ai des qualités en moi, je le sais. Il faut juste qu’elles se libèrent à nouveau. J’espère que ce sera pour samedi devant nos supporters. C’est un match important.

Sur certaines phases, Edward Still ne vous demande-t-il pas d’être plus égoïste?

Si, si, il me le dit. Sur le terrain, parfois, je ne m’en rends pas compte mais, par après, à la vidéo par exemple, on me reproche parfois de penser trop collectivement.

Quelle est la consigne qu’il vous répète le plus souvent?

Il y en a beaucoup (sourire). Notamment d’essayer de mieux garder le ballon dos au but pour permettre à l’équipe de ressortir, de respirer, de remonter le bloc.

On l’oublierait presque mais vous n’avez que 20 ans. Est-ce que le contexte à Charleroi est plus favorable à votre développement que celui au Stade Brestois?

La réponse est oui, simplement parce que je joue plus ici qu’à Brest (NDLR: 203 minutes, 0 but en cinq mois). Il ne s’agissait pas d’un problème personnel avec l’entraîneur mais, je le répète, je n’avais pas la confiance. J’ai vécu des moments difficiles malgré le travail effectué au quotidien. Encore aujourd’hui, j’ai un préparateur physique extérieur pour faire des séances supplémentaires. Charleroi tient sa parole depuis que je suis arrivé. Tout le monde m’a accueilli à bras ouverts, m’aide à retrouver mon niveau et ma forme physique. Je m’accroche et je reçois du temps de jeu (NDLR: 559 minutes, déjà).

Votre prêt s’étend jusqu’à mai 2023. C’est pour vous laisser le temps de devenir le fer de lance d’ici la saison prochaine?

Je l’espère. Je ne dois plus douter de mes qualités, juste continuer à travailler. Être performant est ma priorité, mais c’est vrai que si je reste ici et que ça marche, je gagnerai en crédibilité et en visibilité.

Aussi dans la perspective de la Coupe du monde 2022 avec le Sénégal (1 sélection)?

Cela dépendra de mes performances. On ne peut pas se lever un matin et hop, être appelé! Non. Ça passe par le travail, le temps de jeu et les bonnes prestations.