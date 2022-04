Les discussions sur les transferts et les contrats mises entre parenthèses jusqu’à la fin des playoffs à l’Union

Après cela, il y aura la fameuse double confrontation contre Bruges en quatre jours, vue comme le grand tournant de ces champions playoff par beaucoup. Mais pour Felice Mazzù, interdiction de se disperser et de déjà penser à l’affiche du week-end suivant: "C’est très clair, le match le plus important pour nous est le match à l’Antwerp. On ne pense pas déjà à Bruges. D’autant qu’on sait qu’avec un bon résultat ce dimanche, on aura quasiment les deux pieds en poules d’Europa League." Car même si le vice-champion de Belgique échoue en préliminaires de Ligue des champions, il sera reversé en phase de groupes de la deuxième Coupe d’Europe."

Preuve que la concentration est totale, en ce moment, la direction a annoncé qu’il n’y aurait pas de discussion de prolongation de contrat ou de transfert avec les joueurs d’ici la fin des playoffs. "Oui, c’est un accord pris entre nous tous pour bien terminer la saison, pour ne pas commencer à penser au futur", explique Mazzù. On est dans un projet extraordinaire jusqu’à ce jour et les petits détails qui pourraient gêner n’ont pas leur place pour le moment. Tout le monde est dans une situation qu’il ne revivra peut-être plus jamais dans sa carrière, donc il faut se concentrer sur l’Union uniquement. C’est le plus important."