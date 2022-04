Charleroi: qui pour épauler Badji en pointe?

Quelles seront les options privilégiées par Still, ce samedi? Les séances d’entraînement de cette semaine suggèrent fortement que Badji sera aligné en pointe. Logique. Un autre choix paraîtrait inconcevable. Tactiquement, mais aussi en termes de management. Quel message enverrait-il à Badji en le laissant sur le banc alors que Bayo est absent?

Dépendant de Morioka

Au plus près du Sénégalais, si Edward Still repositionne Ryota Morioka – dont la créativité bonifie l’équipe – un cran plus bas qu’à Malines, il pourrait relancer Anass Zaroury. Sa montée au jeu au KaVé avait été encourageante. Celle de Daan Heymans aussi. Il avait trouvé le poteau de Coucke au plus fort de la pression carolo. De son côté, Ali Gholizadeh, de retour dans le onze de base, était une nouvelle fois apparu à la recherche de son meilleur niveau et de ses inspirations autrefois si fulgurantes. Trop discret dans le jeu, il avait aussi pêché à la finition.

Cela devrait donc se jouer entre ces trois-là, d’autant plus que Ken Nkuba, polyvalent, a entre-temps été aligné sur l’aile droite à la place de Tchatchoua et non plus dans l’axe. À moins que Still ne sorte un autre lapin de son chapeau.