Les gardiens de l’Union s’entraînent en réalité virtuelle: « Au début, j’avais l’impression d’être dans un jeu de guerre »

Il pleut des cordes en ce milieu du mois de mars quand les joueurs de l’Union s’apprêtent pour leur seul entraînement de la journée, avant leur rencontre face à Ostende (1-1). Pendant que certains préparent leurs shakers et d’autres passent en vitesse au buffet de la salle à manger, Anthony Moris et Lucas Pirard, les deux gardiens unionistes, retrouvent leur entraîneur Laurent Deraedt pour un pré-entraînement intérieur hors du commun: une séance basée sur la réalité virtuelle.

Les deux keepers sont désormais habitués à cet entraînement particulier et savent ce qui les attend, pendant une quinzaine de minutes, à raison de deux fois par semaine. "On commence avec toi, Antho?" Pendant que le gardien titulaire se prépare, Deraedt nous explique comme la réalité virtuelle s’est invitée à l’Union. Tout a commencé au début de l’année 2022 quand le directeur sportif du club, Chris O’Loughlin, rentre en contact avec "Cleansheet", une société basée en Irlande du Nord (le pays d'origine d'O'Loughlin) spécialisée dans l’aide à la performance des gardiens de but. "Chris m’a expliqué qu’il avait reçu une proposition pour tester un système liée à la réalité virtuelle, rembobine Laurent Deraedt, entraîneur des gardiens de l’Union depuis l’été 2020. Il m’a montré des démos sur Youtube puis les représentants de la société se sont déplacés jusqu’ici pour faire des démonstrations avec nos gardiens. Les deux plus jeunes (NdlR: Tibo Herbots et Joachim Imbrechts) ont été rapidement ouverts alors que les deux plus âgés (NdlR: Anthony Moris et Lucas Pirard) émettaient quelques réticences. Cela faisait un peu trop jeu électronique pour eux. La société a fait quelques modifications et tous nos gardiens ont ensuite compris que cela pouvait leur apporter un vrai plus au quotidien."

Les gardiens de l'USG Union Saint-Gilloise (ici Anthony Moris) s'entraînent avec des casques de réalité virtuelle. ©EdA Mathieu Golinvaux

Un stade virtuel et des avatars

Pendant que Laurent Deraedt parle, Anthony Moris prend place au centre de la salle de squash, un casque sur la tête et des capteurs aux pieds, aux mains et dans le dos. L’international luxembourgeois est alors complètement immergé dans un stade de football virtuel, devant son but virtuel et face à des avatars représentant des adversaires. "Il se retrouve sur le terrain et je crée des situations de match lors desquelles Antho doit intervenir, avance l’entraîneur des gardiens. Cela peut être un corner, un coup-franc, une passe en retrait suivi d’une reprise en un temps par l’attaquant. Il est possible de mettre en place toutes les situations qu’un gardien de but peut retrouver en match."

- ©EdA Mathieu Golinvaux

Ce jour-là, Moris travaille ses déplacements et le positionnement de ses jambes et de ses bras. Deux adversaires virtuels font face au gardien de 31 ans, l’un sur sa gauche et l’autre face à lui, l’objectif étant de se déplacer assez rapidement au moment de la passe pour empêcher le ballon tiré par le second attaquant de rentrer dans la cage. "Au début, c’est un peu spécial d’utiliser ce genre d’innovations technologiques, avoue Anthony Moris. Mais il faut être ouvert à ces évolutions qui font partie du football actuel. C’est toujours intéressant de pouvoir travailler avec d’autres méthodes. Nous avons désormais attrapé une certaine routine dans les exercices ce qui nous permet de nous rapprocher de plus en plus de ce qu’on fait sur le terrain."

Lucas Pirard. ©EdA Mathieu Golinvaux

Avec un énorme avantage par rapport aux séances sur la pelouse: la possibilité de s’auto-corriger. Une fois l’action terminée, le gardien peut en effet revoir dans son casque le déroulé exact de la phase ainsi que ses mouvements et gestes lors de cette phase. "Tu vois, je mets ma jambe trop bas sur cette action", lance Moris, le casque vissé sur sa tête, à son entraîneur spécifique. Après avoir vu son erreur, le gardien unioniste se relance dans une nouvelle action...avec sa jambe cette fois mieux placée. "Lors des séances sur terrain, les gardiens n’ont finalement jamais l’opportunité de décortiquer leur action en précision, commente Laurent Dearedt. L’avantage de ce système est qu’on peut travailler le moindre détail en voyant précisément la position d’une épaule, d’un bras ou d’une jambe. Cela permet d’aller de façon pointilleuse sur des aspects techniques. Et l’action est à chaque fois parfaitement réalisée par l'ordinateur: si je veux travailler vingt fois une passe en retrait avec réception d’un centre, la balle arrivera vingt fois là où je veux qu’elle arrive ce qui n’est pas le cas sur le terrain. Quand on fait cela de manière répétitive, les gardiens arrivent ensuite à faire les gestes instinctivement sur le terrain."

Un vrai plus une fois sur le terrain

- ©EdA Mathieu Golinvaux

Car c’est là l’objectif principal de l’utilisation de cette technologie: arriver à reproduire lors de l’entraînement sur gazon les gestes réalisés en salle via la réalité virtuelle. "Au début, on a l’impression d’être dans un jeu de guerre, sourit Lucas Pirard au moment de placer le casque sur sa tête. Le numéro 2 des gardiens unionistes a déjà pu se rendre compte sur la pelouse des bénéfices de ces séances. "La semaine dernière, nous avons réalisé des exercices basiques en salle qu’on a ensuite transférés sur le terrain, explique-t-il. Quand on l’a reproduit dehors, j’ai eu la sensation qu’il était plus facile de trouver mes repères. Cela aide surtout à bien se placer devant son but. Je pense que cela peut être très utile surtout pour les plus jeunes gardiens qui ont parfois du mal à se retrouver sur le terrain. Et le fait de revoir notre action et de pouvoir se corriger dans la foulée est quelque chose d’unique." C’est justement ce à quoi l’ancien gardien du Standard, de Saint-Trond et de Waasland-Beveren fait face au début de sa séance. "Ta jambe droite est trop derrière, il faut qu’elle soit plus latérale, lance Laurent Deraedt. Regarde, essaye de prendre plus d’espaces devant ta cage."

- ©EdA Mathieu Golinvaux

Ce système de réalité virtuelle est déjà utilisée en Angleterre (Everton), en Allemagne (Cologne) ou encore en Irlande du Nord. En Belgique, l’Union fait cavalier seul dans l’utilisation de ces nouvelles technologies. "Nous restons ouverts à tout ce qu’il peut se passer sur le marché, avance Deraedt. Si on pense que cela peut nous apporter quelque chose en plus des autres, pourquoi ne pas tenter de relever le pari. Le focus sur le positionnement d’un bras ou sur un petit déplacement peut permettre de sauver un ballon à l’entraînement...et en match. En football, il faut avoir une vision panoramique et ne pas avancer avec des oeillères. Et pour cela, il faut passer par les nouvelles technologies."

Un complément des séances extérieures

Une chose est cependant certaine: ces entraînements spécifiques ne remplaceront jamais les séances sur terrain. "Cela ne remplace évidemment pas un ballon réel et une position dans le but avec les différents éléments qui peuvent intervenir lors d’un vrai entraînement ou d’un vrai match, commente Anthony Moris. Mais cela permet de varier le travail et, personnellement, de me concentrer sur le positionnement qui n’était pas nécessairement mon point fort à la base."

D’autant que certaines améliorations doivent encore être apportées pour que le système soit fonctionnel à 100%. "Je ne vois plus rien, tout est bleu dans le casque", rigole à un moment Lucas Pirard, après un problème technique, lui qui est parfois dans la retenue dans ses déplacements de peur de se cogner sur l’un des murs de la salle de squash.

La séance finie, les deux gardiens et leur entraîneur retrouvent leurs coéquipiers sur la pelouse du centre d’entraînement de Lier. Avec au-dessus de leur tête un ciel toujours aussi menaçant. De quoi leur faire regretter ces séances de réalité virtuelle organisées bien au chaud qui sont désormais entrées de manière définitive dans le programme hebdomadaire des gardiens de l’Union.

- ©EdA Mathieu Golinvaux