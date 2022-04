Charleroi entame les Europe playoffs par une courte défaite à Malines (1-0)

Charleroi s'est incliné 1-0 sur le terrain de Malines en ouverture de la première journée des Europe Playoffs de la Jupiler Pro League samedi. Jordi Vanlerberghe a inscrit le seul but de la partie en début de seconde période (51e). Charleroi pensait faire mouche sur sa première occasion franche. Lancé en profondeur, Ryota Morioka se présentait seul devant Gaetan Coucke et pensait ouvrir le score mais le but était annulé pour une position de hors-jeu (10e).