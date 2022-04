Zirkzee et Kouamé préfacent la finale face à Gand: «Je connais le Heysel grâce au cinéma d’à côté»

À quelques jours de la finale, nous avons pu réunir les ex-coéquipiers de Franck Ribéry (Zirkzee au Bayern, Kouamé à la Fiorentina) à un endroit qu’ils détestent: le banc de touche. Pendant 35 minutes, ils s’y sont fait des compliments quand il s’agissait de football et ils se sont charriés quand on a évoqué l’extrasportif. La parole est aux buteurs.

La Coupe

Au niveau des palmarès, c’est 1-0 pour Zirkzee qui a gagné la finale de la Coupe d’Allemagne avec le Bayern en 2020 contre Leverkusen (4-2).

Zirkzee: Mais je suis resté sur le banc en finale. Néanmoins, je la considère comme ma Coupe. Je suis monté au jeu deux fois pendant cette campagne. Et donc, j’ai participé à la fête.

Kouamé: Moi, j’ai quand même gagné la Coupe d’Italie U19 – la Coppa Primavera – avec l’Inter Milan en 2016. Je la considère comme le premier trophée de ma carrière. On avait battu deux fois la Juventus. L’an passé, j’avais marqué en huitièmes avec la Fiorentina contre l’Inter. Mais un certain Lukaku nous a éliminés à la 119e. (petit rire)

Zirkzee: Il est clair que cette Coupe de Belgique aurait une autre saveur, vu que j’ai plus joué et été plus décisif. Et je sens que la faim des supporters d’Anderlecht est énorme. Cela m’a frappé avant la demi-finale retour contre Eupen. Les supporters étaient devant le car quand nous arrivions au stade. Et après l’entraînement ouvert de mercredi, quand on faisait des selfies, tous les supporters nous ont supplié de gagner la Coupe.

Kouamé: On la veut aussi, cette 10e Coupe de l’histoire du club, je vous l’assure. On fera le nécessaire.

Gand, l’adversaire

1-1 à Anderlecht via un penalty de Refaelov et une défaite 1-0 à Gand: voilà les résultats en championnat contre les Buffalos.

Zirkzee: On a connu deux matchs difficiles. Une victoire en finale serait méritée sur base des deux rencontres de championnat. Mais lundi, ce n’est pas important de mériter la victoire. Il faut gagner, c’est tout.

Kouamé: Gand est un adversaire difficile parce que les Buffalos attendent qu’on fasse une mauvaise sortie de balle pour en profiter. On a eu du mal ici à Anderlecht et à Gand.

Zirkzee: Leur meilleur joueur est Tissoudali. C’est un très beau footballeur. Il a une bonne technique, est toujours en mouvement et à la recherche de la faille. C’est le genre de joueur avec lequel on joue en rue aux Pays-Bas.

Kouamé: Oui, techniquement, il est très fort.

Zirkzee: Si on en vient aux tirs au but, je suis candidat pour frapper. (Il réfléchit longtemps) Je ne crois pas déjà avoir raté un penalty (NDLR: il en a tiré trois et raté un, en 2018, avec les U19 du Bayern contre Hoffenheim, avec Onana) .

Kouamé: Moi, je crois ne jamais avoir raté. Mais je n’en botte pas beaucoup (NDLR: un seul, qu’il a converti avec Cittadella en Serie B en 2018) .

Au Stade Roi Baudouin

Comme le veut la tradition, le match se joue au Stade Roi Baudouin, le domicile des Diables rouges.

Kouamé: Je préfère jouer dans un stade comme celui d’Anderlecht, où les tribunes sont plus proches du terrain.

Zirkzee: Je connais le Heysel grâce au cinéma d’à côté (le Kinepolis) où je vais souvent avec ma copine. On ne me reconnait pas trop. Je vais voir le film du soir quand il fait noir et je mets ma capuche.

Kouamé: Moi, j’ai déjà joué sur ce terrain, Zirk. Je suis monté un quart d’heure contre la Belgique en amical en octobre 2020 (1-1, but de Batshuayi et penalty de Kessié). Je n’ai pas le temps d’aller au cinéma à Bruxelles, moi. J’ai un fils de 3,5 ans. Il bouge trop.

Leur complémentarité

Le duo Zirkzee – Kouamé a déjà fait beaucoup de ravages. Mais bizarrement, ils n’ont marqué que deux buts sur passe directe de l’autre: Zirkzee il y a deux semaines contre Charleroi et Kouamé la semaine passée à Courtrai.

Kouamé: En fait, cela nous a pris un certain temps avant de nous découvrir. Disons que nous sommes devenus complémentaires qu’à partir de novembre.

Zirkzee: Plus on joue, plus il y a cette alchimie entre nous. J’avais signé à Anderlecht avant Christian. Je le connaissais de la Serie A (Zirkzee a été prêté à Parme, Kouamé était à la Fiorentina). Quand Anderlecht a annoncé son arrivée, je savais qu’il augmenterait la concurrence en attaque, où on était déjà trois: Raman, Stroeykens et moi.

Kouamé: Et Kiese-Thelin, qui était encore là. Mais Vinnie (Kompany) m’avait dit qu’il jouerait avec deux attaquants. Bien sûr que je connaissais Zirkzee. Il est le plus populaire auprès des fans d’Anderlecht. Pour son look, son jeu et parce qu’il a joué au Bayern.

Zirkzee: Je n’en suis pas si sûr que ça. Le kop derrière le but préfère Kouamé. On voit la différence de bruit quand il marque.

Kouamé: Ils aiment quand je fais ma petite danse.

Zirkzee: Les meilleurs danseurs de l’équipe sont Majeed (Ashimeru) et ce garçon à côté de moi."

Kouamé: Et Ciske (Amuzu) ! Dans le vestiaire, on passe plusieurs musiques africaines: de Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigéria.

Zirkzee: Vu mes origines, j’aime bien la musique africaine. Mais je les regarde danser, je ne danse pas moi-même.

Kouamé: Si! Je t’ai déjà vu danser! Avant d’aller en salle de muscu, il t’arrive de mettre la musique. Et alors, tu danses. Mais honnêtement, tu ne m’impressionnes pas (rires).

Le meilleur buteur

Passons aux stats. En ce moment, Zirkzee est le plus productif des deux avec 17 buts et 13 assists, toutes compétitions confondues. Kouamé est à 10 buts et 6 assists.

Zirkzee: Il n’y a pas de rivalité entre nous. On est des joueurs différents. Moi, je suis plus un joueur qui va dans le ballon. Et lui, il fait des courses dans le dos de la défense ou il récupère des hauts ballons. Si je marque plus, c’est peut-être une question de chance.

Kouamé: Non, non, tu es plus tueur que moi devant le but. Là, tu m’impressionnes vraiment. Tu frappes très fort! Et honnêtement, je suis content quand tu marques, vu que l’équipe en tire profit. Moi, je suis parfois trop stressé devant le but. Il faut garder son sang-froid.

Zirkzee: C’est vrai que moi, je reste calme. Je suis mon instinct. Par contre, tu es plus fort de la tête. Vous avez déjà vu comme il saute haut? C’est un kangourou!

Kouamé: Sauter haut est un de mes points forts. Du coup, quand la défense est en difficultés, l’entraîneur demande de jouer long vers moi et ensuite de gagner la deuxième balle.

Zirkzee: Il mesure 1m88 et moi 1m93, mais je dois prendre des cours chez lui pour mon jeu de tête. Vous avez vu son but contre Eupen? Je le répète: c’est un homme-kangourou!

Kouamé: J’ai ce que tu n’as pas et vice versa, Zirk! C’est pour ça qu’on est complémentaires! Tu as vu quelle technique tu as?"

Zirkzee: Je n’aime pas répondre aux questions du genre ‘‘Qui est le meilleur pour ceci ou cela’’, mais c’est vrai que ma technique est mon point fort.

Kouamé: Aux entraînements, il est encore plus impressionnant qu’en match. Les trois plus grands techniciens sont Zirk, Rafa et Anou (Anouar Ait El Hadj).

Le plus souvent remplacé

En termes de temps de jeu, Kouamé a largement l’avantage par rapport à Zirkzee. L’Ivoirien reste en moyenne 83 minutes sur le terrain, le Néerlandais seulement 66 minutes. Kouamé a été remplacé 13 fois, Zirkzee 28 fois. Et cela ne lui fait pas toujours plaisir, surtout quand c’est tôt dans la partie, ce qui est souvent le cas.

Zirkzee : (avec un petit sourire) Il faut comprendre l’entraîneur. Benito est sur le banc, il doit aussi jouer. Vinnie (Kompany) veut utiliser sa vitesse quand l’adversaire est fatigué. Et il sait que Kouamé va gagner ses duels aériens et qu’il n’arrête pas de courir.

Kouamé: S’il le faut, je courrai 120 minutes lundi.

Zirkzee: Et il est plus rapide que moi.

Kouamé: C’est une de mes qualités. C’est pour ça que le coach m’a fait venir à Anderlecht. Mais Ciske et Ashimeru sont encore plus rapides que moi.

Zirkzee: C’est de la vitesse innée qu’ils ont, ces gars. Pourtant, je ne suis pas lent non plus.

Kouamé: Sauf pour arriver au club le matin (rires).

Zirkzee: J’arrive avant toi! À 9 heures! Ce n’est pas une blague.

Kouamé : Qu’est-ce que tu racontes? Ne l’écoutez pas. Il arrive à 9h30. Moi, j’avoue qu’à cause des embouteillages, j’arrive parfois à 9h27 alors qu’on doit être là à 9h25 pour prendre le petit-déjeuner à 9h30.

Zirkzee: Une amende si on est trop en retard? Je n’ai jamais entendu parler de ça à Anderlecht.

Kouamé: Même pas quand je me suis bêtement fait exclure à Ostende. Là, je dois te remercier, Zirk, d’avoir marqué à dix contre onze. Et merci à Benito aussi. Je vous avais abandonnés, là.

Le ping-pong

Le passe-temps préféré des Anderlechtois à Neerpede est le ping-pong.

Kouamé: Moi, je ne joue pas. Mais je regarde. Et je peux vous dire que Zirk, il est nul.

Zirkzee: Nul, moi? À deux contre deux, je suis bon! Yari (Verschaeren) et Hannes (Delcroix) sont les deux meilleurs. Ce sont des Chinois.

Kouamé: J’ai vu jouer Yari avec Bellamy quand il était encore là. Ça frappait mon ami!

Zirkzee: Disons que Lissens est le troisième meilleur. Et le quatrième, c’est moi. Puis suivent Bart (Verbruggen), Maga (Magallan), Sergio (Gomez) et le reste.

Kouamé: Arrête! Tu n’es même pas dans le Top 10!

Zirkzee: Je n’aime pas ce gars à côté de moi (clin d’oeil). C’est pour ça qu’on ne se voit pas en dehors du club. Je ne sais même pas où tu habites, mais ce n’est pas chez moi, à Uccle.

Kouamé: J’habite à côté d’Ashimeru. C’est lui que je vois le plus hors du foot.

Zirkzee: Je rigole, Chris. Le jour où on ne jouera plus dans le même club, on va rester en contact. Via les réseaux sociaux. 100% sûr.

Kouamé: Comme je fais avec Ribéry, par exemple. Je l’ai félicité pour son anniversaire, la semaine passée, et il m’a aussitôt remercié. C’est un gars extraordinaire.

Zirkzee: Correct. Et c’est un joueur formidable. Qu’est-ce que j’ai pris plaisir à m’entraîner avec lui au Bayern!