Pro League: le parquet fédéral veut «rendre possible le retrait de points»

"Pour l’instant, il n’est pas possible d’imposer un handicap sportif aux clubs en cas de mauvaise conduite des supporters", a expliqué M. Keulen. "Nous pensons que cela devrait être possible. Actuellement, le parquet fédéral ne peut appliquer une sanction sportive qu’en cas de forfait, et non en cas de forfait imposé, comme dans cette affaire. Nous allons y réfléchir. Les conséquences sportives pour le club peuvent être une sanction ultime en cas de mauvais comportement."