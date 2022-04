«Jouer le Mondial reste un rêve intact dans ma tête»

Quelques jours avant la venue de Zulte Waregem, on s’est entretenu en tête à tête avec le n°44 de Charleroi.

LA SAISON DU SPORTING

Charleroi est-il à sa place dans ces Europe playoffs?

On mérite d’y être. C’était peut-être un peu juste pour le Top 4. En fait, il y a eu plus de matchs dans lesquels on n’a pas pris de points alors qu’on l’aurait mérité; que de matchs qu’on a gagnés sans le mériter totalement. Et c’est râlant. C’est peut-être une question de qualités par rapport à des noyaux plus consistants comme ceux de l’Union, d’Anderlecht, de Bruges et de l’Antwerp, mais j’ai le sentiment que c’est aussi une question de détails. Contre les soi-disant petites équipes, vos erreurs n’ont pas systématiquement de conséquence. Contre les grandes, ces détails se paient cash et vous encaissez…

Cela signifie que ce Charleroi-ci n’est actuellement pas encore tout à fait prêt et mature pour lutter pour le Top 4?

On est en chemin pour être en mesure de l’atteindre. Bien sûr, dans les faits, on voit que c’est insuffisant contre ces équipes-là, mais je sens que notre niveau collectif est dans une évolution positive. Cela va probablement prendre encore un peu de temps mais je pense qu’on se rapproche doucement.

Gand est-il forcément le favori pour ces Europe playoffs?

Les Buffalos ont le plus de points, donc oui. Mais si on parvient à prester à notre meilleur niveau et qu’on est régulier, on peut les gagner aussi.

SON RETOUR DE BLESSURE ET SON RÔLE DANS L’ÉQUIPE

Vous avez 31 ans (depuis mardi). Jusqu’à quel âge vous voyez-vous encore jouer?

Aussi longtemps que possible (sourire). Mon corps décidera, je pense. J’ai le sentiment que ma condition physique s’améliore encore. Mais ce sera peut-être différent dans deux ou trois saisons. Je ne veux pas me dire:«Ok, j’arrêterai dans 5 ans». Tout ce que je peux contrôler à l’heure actuelle, c’est faire de mon mieux pour garder la forme et rester performant. Quand je sentirai que mon corps ne suit plus, ce sera le moment d’arrêter.

Vous vous remettez justement d’une blessure aux ischios survenue contre Seraing, le 4 février, et qui s’est un peu éternisée. Que s’est-il passé?

J’ai directement su que ça avait bien tiré(NDLR: il grimace) Une semaine après, je me sentais déjà mieux, mais j’ai connu une rechute environ deux semaines après et cela a rendu mon retour plus difficile. Les douleurs sont revenues et j’ai préféré prendre le temps pour me soigner correctement.

Vous êtes rarement sur la touche. Dans quel état d’esprit avez-vous vécu les matchs depuis la tribune? Stressé?

Non, pas stressé, plutôt frustré. Parce que j’avais envie d’aider l’équipe mais j’étais impuissant. En tribune, je peux juste encourager durant le match, puis partager mon sentiment avec le groupe après. Depuis le banc, c’est différent: je regarde attentivement le match pour lire les situations et être prêt au cas où je venais à entrer en jeu.

Edward Still disait que vous aviez perdu un peu de puissance physique cet hiver. Le stage en Turquie a-t-il été difficile à digérer?

Par moments, c’est vrai que je sentais moins de puissance dans mes jambes. Je mettais un peu plus de temps à récupérer. Il y a toujours des périodes comme ça dans une saison. Je fais certains exercices supplémentaires pour me sentir mieux dans mon corps.

Faites-vous partie des joueurs qui aiment regarder leurs datas après un entraînement ou un match?

Oui, j’y fais attention. Notamment le nombre de kilomètres parcourus – 11 ou 12 par match en moyenne–, les duels remportés… Cela arrive que les chiffres soient différents de l’impression que j’ai ressentie durant le match, et j’aime confronter mon ressenti aux statistiques. Parfois, cela se confirme, parfois pas. Et quand je vois que certaines données sont plus basses qu’espéré, cela me pousse à donner plus le match suivant.

Malgré ça, vous présentez vos meilleures statistiques depuis que vous êtes à Charleroi (4 buts et 10 passes décisives). En êtes-vous satisfait?

Je ne suis jamais satisfait de mes stats. Ce qui m’ennuie, c’est que je n’ai été décisif qu’en première partie de saison (NDLR: il a aussi donné une passe décisive contre Seraing, le 4 février, et dimanche dernier contre Zulte). Je préfère toujours être régulier plutôt que de flamber sur une période puis de connaître un creux.

Pensez-vous que l’équipe joue différemment avec et sans vous?

Non, je ne pense pas. Quand je suis absent, quelqu’un prend ma place et l’équipe garde les mêmes principes. Je ne peux pas dire que le résultat d’un match peut différer selon que je sois sur le terrain ou pas, c’est impossible à savoir. Chaque joueur à des qualités différentes. C’est pareil pour moi. Et c’est au coach d’adapter tout cela tactiquement, en fonction des joueurs dont il dispose, pour essayer de gagner.

Dans la nouvelle philosophie prônée par Edward Still, quels sont vos points forts?

Difficile à dire. Je dirais que cela correspond à un rôle de box-to-box, qui doit à la fois être agressif pour défendre et lucide pour attaquer. C’est ce que j’aime.

SON AVENIR ET SES AMBITIONS

En octobre dernier, vous avez prolongé votre contrat jusqu’en 2024. La perspective de vous retrouver libre en juin vous inquiétait-elle?

Selon moi, quand vous vous retrouvez libre, à mon âge, et dans la conjoncture actuelle, il y a toujours un risque de rester sans club pendant plusieurs semaines ou mois. J’espère toujours être sélectionné pour la Coupe du monde en novembre (NDLR: sa dernière sélection remonte à 2018). Or, imaginons que je sois sans club l’été prochain, je pourrais alors perdre ma condition et ne pas avoir l’occasion de me montrer, ce qui pourrait diminuer mes chances d’être appelé. C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai prolongé.

Cela veut dire que vous ne partirez pas cet été, à l’approche du Mondial?

Franchir une étape reste un objectif. Si l’occasion se présente en été, je réfléchirai. C’est vrai qu’à quatre mois de la Coupe du monde, cela pourrait être un risque mais j’aime ce challenge. Si j’évolue dans un plus grand club, je pourrai montrer encore plus.

Avez-vous des contacts avec le sélectionneur Hajime Moriyasu? Savez-vous s’il regarde vos matchs?

Non, je n’en ai pas. Mais oui, j’espère qu’il les regarde (sourire). J’ai quelques amis dans la sélection. On discute de temps à autre de nos vies respectives, mais pas vraiment de la sélection en elle-même. Disputer une Coupe du monde reste un rêve intact dans ma tête. Je pense que c’est possible. On ne sait jamais dans le football: s’il y a des blessés et que j’enchaîne les bonnes prestations…

La Japon a hérité d’un groupe très solide avec l’Allemagne et l’Espagne…

Ce sera difficile d’en sortir mais ce seront des matchs excitants à jouer. Et qui sait, si le Japon fait de bons résultats et parvient à se qualifier, alors l’équipe regorgera de confiance pour la suite du tournoi.

Sauf s’il tombe ensuite sur la Belgique…

Ah mais je veux bien que le Japon rejoue contre la Belgique et la batte, cette fois (rire). Imagine un peu! Et si c’est moi qui marquais le but à la dernière minute… Je serais le roi en rentrant ici (rire).