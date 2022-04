Dimanche, après la rencontre face au Standard (3-0), ce n’est pas la déception qui dominait. Mais plutôt la fierté, dans une ambiance rarement vue au Stayen. Au milieu des joueurs qui célébraient la dernière victoire de la saison, Ameen Al-Dakhil (20 ans) – élu homme du match – affichait un sourire encore plus éclatant que celui de ses équipiers. Parce que cette victoire face au club avec lequel il a débuté sa carrière professionnelle il y a quelques mois, avant de voir son temps se réduire puis être vendu à Saint-Trond, avait forcément un goût particulier.

Ameen, comment avez-vous vécu cette rencontre face à vos anciennes couleurs?

C’est chouette de jouer contre son équipe (sourire). Encore plus lorsqu’on fait une très bonne prestation. On termine la saison sur une superbe série. Dommage qu’on ne se soit pas qualifié pour les PO2.

Avant la rencontre, il y avait une petite motivation supplémentaire dans votre chef?

Je pense que tout le monde l’aurait eue, dans ma situation. Beaucoup de supporters du Standard m’avaient envoyé des messages avant le match pour me souhaiter bonne chance. Cela m’a fait du bien.

Y avait-il un esprit de revanche, aussi?

Pas du tout. J’aime tous les joueurs de cette équipe, même le coach. Je les respecte tous et j’étais vraiment content de les voir.

Vous connaissiez bien vos adversaires offensifs du jour. Cela s’est vu.

Bien sûr. Cela m’a aidé pour anticiper l’une ou l’autre action.

Avec le recul, comment avez-vous vécu votre première partie de saison au Standard?

Au début, j’ai joué beaucoup de matchs… puis beaucoup moins. C’est comme ça dans la carrière d’un joueur de football. Il y a des hauts et des bas.

C’est l’arrivée de Luka Elsner qui a été déterminante pour vous?

Oui. Je respecte l’opinion du coach. C’était mal parti pour moi à son arrivée mais ce n’est rien de grave. C’est comme ça qu’on s’endurcit.

Quand vous avez vu que votre temps de jeu diminuait, avez-vous émis le souhait de partir?

Pour un jeune, c’est important de jouer. Peu importe que ce soit au Standard ou ailleurs. C’était le plus important pour moi.

Votre nom a été lié à l’affaire Edmilson. Votre transfert a permis au Standard de se retirer une épine du pied…

C’est comme ça. J’ai eu la chance de pouvoir jouer ici à Saint-Trond. Et après deux ou trois semaines d’adaptation – car le football était différent de celui pratiqué au Standard -, j’étais déjà titulaire. Mais c’est aussi dommage, quelque part, car j’aime le Standard. Au final, je suis content de mon choix. J’espère continuer comme ça.

Dans un monde idéal, vous auriez aimé rester toute la saison au Standard?

Si j’avais pu jouer plus, bien sûr. Mais pas sans jouer. Une fois mon transfert acté, j’ai reçu beaucoup de messages de mes équipiers et de supporters qui me disaient que c’était dommage que je parte. Cela m’avait touché. Mais je n’ai pas eu le choix, c’est comme ça. D’un côté, je voulais partir pour avoir du temps de jeu et de l’autre, je voulais rester dans le club qui m’a lancé. Je vivais ma première année en tant que professionnel et au final, je pense que mon choix est logique.

Car Saint-Trond est aussi un club qui représente quelque chose pour vous.

Oui, j’habite à 15 minutes et ma sœur joue aussi ici. Je viens toujours voir ses matchs. Je connais beaucoup de gens et c’est un club qui me tient à cœur. Je m’y identifie beaucoup. Je suis vraiment content d’être à Saint-Trond; tout se passe bien pour moi. Tout est parfait et tout le monde est derrière moi.

Cela se passe tellement bien que désormais, vous êtes également international U21 belge. Vous grimpez les échelons.

Oui, cela me permet de me montrer. J’espère être encore appelé puis il sera temps de faire un choix entre la Belgique et l’Irak. Mais le choix du cœur, je pense qu’il penche quand même vers la Belgique. C’est ici que j’ai commencé à jouer au football.

Dans une récente étude réalisée par l’Observatoire du football européen (CIES) sur les U21 les plus performants, vous êtes le premier joueur de Pro League. Une surprise?

C’est une belle reconnaissance, cela m’a motivé et cela me pousse à faire encore plus. C’est la récompense du travail.

Votre futur, vous le voyez comment?

À Saint-Trond. J’aime le club et je me sens respecté. J’ai vécu une belle deuxième partie de saison et j’espère vivre d’autres bons moments ici.