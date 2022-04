Anderlecht l’emporte sous pression face à Courtrai et se qualifie pour les Play-offs 1, les résultats de la dernière journée de Pro League

Anderlecht se fait peur mais décroche son ticket, le match de l’Union arrêté

Alors que les Buffalos se sont tranquillement baladés face à OHL (5-0), les Mauves se sont fait très peur face à Courtrai mais l’emportent au bout du suspens (3-2).

Sainsbury a fait trembler les Anderlechtois en ouvrant le score dès la 20e minute sur pénalty (1-0, 20e).Zirkzee parvient à remettre les Mauves à égalité (1-1, 25e), mais le Sporting était virtuellement hors du top 4 à la pause.Les hommes de Kompany vont pousser au retour des vestiaires et inscrire deux buts via El Hadj (2-1, 52e) et Kouamé (3-1, 57e).Courtrai réduit la marque via Reynolds (2-3, 67e). Les 20dernières minutes sont suffocantes pour les Mauves, mais ils parviennent à tenir et remportent la rencontre.

Anderlecht finit troisième de la phase classique, et complète le top 4 composé de l’Union, de Bruges et de l’Antwerp.

La rencontre entre l’Union et le Beerschot a été interrompue .Alors que les Bruxellois faisaient le forcing pour inscrire un but, le score étant toujours vierge, des supporters anversois sont montés sur la pelouse avec des fumigènes.L’arbitre a été contraint de stopper la rencontre.

Bruges s’est de son côté tranquillement imposé face à Malines (2-0).Les Blauw en Zwart reviennent à deux points de l’Union, en attendant qu’une décision soit prise concernant le match arrêté face au Beerschot.

Charleroi se balade en 45 minutes, saison enfin terminée pour les Rouches

Il restait aussi une place pour les Play-offs 2 à se disputer entre Charleroi , Genk et Saint-Trond.Les Zèbres n’avaient besoin que d’un point et se sont tranquillement imposé face Zulte Waregem (3-0).Tous les buts carolos sont inscrits en première période, via un doublé de Bayo (3e et 17e) et un autogoal de Seck (3-0, 28e).

Saint-Trond a joué le coup à fond et a écrasé le Standard (3-0).Les Canaris ont fait l’essentiel du travail en première période, grâce à des buts de Hara (1-0, 23e) et Hayashi (2-0, 29e).Saint-Trond alourdit le score lors du second acte via...Joao Klauss, l’ancien rouche.La victoire de Genk à Seraing (0-2) place toutefois Saint-Trond hors du top 8.Les deux clubs limbourgeois ont terminé avec le même nombre de points (51) et de victoires (15) mais le Racing, qui a présenté une meilleure différence de but (19 contre 2), a hérité de la huitième place.

Gand, Charleroi, Malines et Genk composent donc ces Play-offs 2.

Les rencontres de la journée:

La Gantoise 5-0 Oud-Heverlee Leuven

Saint-Trond 3-0 Standard Liège

KV Courtrai 2-3 RSC Anderlecht

FC Bruges 2-0 FC Malines

Royal Charleroi 3-0 Zulte-Waregem

RFC Seraing 0-2 KRC Genk

Union 0-0 Beerschot (match arrêté)

Le multi-live:

- Il ne reste que Union-Beerschot qui a été interrompu à cause de supporters montés sur la pelouse. Plus d’informations ici.

- 94e minute: c’est fini! Anderlecht est en Playoffs 1!

- 91e minute: Courtrai pousse contre Anderlecht...

- 89e minute- 87e minute: Raman prend sa chance aux 20 mètres mais dévisse sa frappe. Toujours 2-3 pour les Mauves, qui restent sous pression.

-85e minute: troisième but gantois.Hjulsager envoie un enroulé du pied gauche de l’extérieur du rectangle et trouve la lucarne deRomo.Un but qui ne change pas grand chose pour les Gantois, qui doivent encore espérer qu’Anderlecht flanche face à Courtrai.

- 80e: gros sauvetage de Hoedt devant Messaoudi qui avait ouvert son pied droit. L’égalisation était toute proche!

- 77e minute: Saint-Trond inflige une correction au Standard! Et c’est l’ancien rouche, João Klauss, qui vient inscrire un troisième but en faveur des Canaris.

-76e minute : deuxième but pour Bruges via Olsen.Les Brugeois se mettent en sécurité, tandis que l’Union force depuis le début de la seconde période pour marquer face au Beerschot.

- 72e minute: Gomez prend sa chance sur coup franc aux 25 mètres mais ça passe un bon mètre à côté.

- 67e minute: Courtrai revient à 2-3 et relance la course aux Champions Playoffs! C’est Reynolds qui contrôle un ballon de la poitrine dans le rectangle avant de tromper VanCrombrugge.

- 57e minute: le Sporting fait le break face à Courtrai! Les Mauves sont déchaînés depuis le retour des vestiaires. Zirkzee sert parfaitement Kouamé, qui ne tremble pas face à Deman. Les Mauves ont 9 orteils en PO1.

- 54e minute: corner joué à deux par Genk, Luca Oyen accélère, fait la différence le long de la ligne et sert Thorstvedt dans le petit rectangle, qui double la marque.Seraing zéro,Genk 2.

-52e minute : Anderlecht renverse Courtrai! Ait El Hadj est à la finition d’une belle action collective, grâce à une frappe déviée qui semblait hors cadre.

-48e minute: Gand fait le break! Erreur de Romo qui permet à Tissoudali de doubler le score.Les Buffalos ont totalement le match en main.

- Mi-temps: à la pause, seule la rencontre entre l’Union et le Beerschot n’a pas donné de but.Les Gantois sont virtuellement en Champions Playoffs pour le moment, Anderlecht doit à tout prix marquer pour inverser la tendance.Genk assure pour le moment sa place en Play-offs 2.

-45e minute: alors que Genk n’a pas montré grand chose depuis le début du match, Ito va débloquer la situation via une action géniale.Le Japonais déboule sur le flanc droit, dribble le portier des Métallos avant d’ouvrir le score.

- 41e minute: Gand, à l’initiative depuis le début de la rencontre, parvient à ouvrir le score face à OHL.Julien De Sart, seul devant le rectangle, a le temps de contrôler avant d’armer une frappe qui trompe Romo.1-0 pour les Buffalos, qui rappelons le doivent à tout prix l’emporter aujourd’hui.

- 34e minute:Seraing est réduit à 10 face à Genk suite à l’exclusion de Dabila.

-32e minute:Mats Rits ouvre le score pour Bruges face à Malines.LesBlauw en Zwart reviennent provisoirement à 3points de l’Union.

- 28e minute: Saint-Trond fait le break face au Standard. Après Hara, c’est Hayashi, oublié au marquage suite à un corner, qui trompe Henkinet: 2-0.

- 28e minute: Bezus rate une énorme occasion pour les Buffalos. Toujours 0-0 à Gand-OHL.

- 26e minute: et de trois pour Charleroi! Les Zèbres tuent déjà le suspense dans la course aux Playoffs 2 avec un but de... Seck, contre son camp.

- 25e minute: Zirkzee égalise! L’attaquant néerlandais est bien servi par Olsson dans le rectangle. Son tir croisé en première intention est imparable: poteau rentrant, 1-1.

- 22e minute: Saint-Trond ouvre le score face au Standard! Bien servi en profondeur, Hara plonge dans le dos de Sissako et s’en va tromper Henkinet: 1-0.

- 19e minute: il y a bel et bien faute de Hoedt! Le VAR accorde un penalty à Courtrai. Et Sainsbury le transformait: 1-0.

- 17e minute: gros contact entre Kouamé et Deman, le jeune gardien de Courtrai. Le genou de l’attaquant mauve a heurté la tête du portier. Quelques secondes auparavant, Hoedt avait commis une faute dans son rectangle. Le VAR finissait par intervenir...

- 17e minute: Bayo double la mise pour les Zèbres! Charleroi fait donc un grand pas vers les Playoffs 2.

- 3e minute: à Charleroi, Bayo n’a pris que trois minutes pour ouvrir le score sur un assist de Zorgane.

- 18h30: c’est parti pour ces sept derniers matches de la phase classique!