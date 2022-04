Standard : il est temps que ça s'arrête...

Certains, à l’image de Noë Dussenne, ont même demandé leur changement car ils n’en pouvaient tout simplement plus. "Mais Noë a dû s’arrêter dix jours après Courtrai suite à une douleur au genou", précise Elsner.

D’autres ont semblé à court de souffle très rapidement. "Il y a des cas spécifiques, comme Selim Amallah ou Samuel Bastien qui sont revenus marqués de leurs matchs internationaux, mais de manière générale, l’équipe a trop subi physiquement et cela a été une régularité négative durant toute la saison. On fait une bonne mi-temps ou 55 bonnes minutes puis on est incapables de tenir."

Comment l’expliquer? Faut-il remettre en cause le travail des préparateurs physiques? "Le niveau physique de l’équipe est hétérogène en termes de préparation. Il y a un côté où les joueurs n’ont pas tout donné pour pouvoir tenir un match entier."

Le problème semble aussi mental que physique, avec une négligence de l’entraînement invisible (séances supplémentaires, soins, récupération, hygiène de vie…) qui va de pair avec la baisse des ambitions sportives au fil des semaines. Certains joueurs ont d’ailleurs été plus souvent aperçus en sortie que sur le terrain ces dernières semaines. Inconciliable avec la performance. "Tout le monde doit bien comprendre qu’après Saint-Trond, on entre dans une période extrêmement importante pour bien préparer la saison prochaine. Un travail de fond va être effectué. Cela fait partie des besoins de changement dans cet effectif, qui est déséquilibré en termes de rapport entre les joueurs créatifs et ceux qui vont amener l’intensité nécessaire."

Dans cette optique, les Rouches bénéficieront de quelques jours de repos après le dernier match de la saison, ce dimanche, avant d’enchaîner avec un bloc de travail de quatre semaines (qui comprendra deux matchs amicaux). Puis ils bénéficieront d’un mois de congé avant d’entamer, mi-juin, la préparation de la nouvelle saison.