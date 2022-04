Pour ce dernier match de la saison, Michael Valkanis n’a pu compter sur Stef Peeters, Benoît Poulain et Carlos Embalo, blessés, et Jordi Amat suspendu. Chez les Kustboys, Yves Vanderhaeghe a dû faire face aux blessures (Anton Tanghe, Cameron McGeehan, Robbie D’Haese, Maxime D’Arpino et Steven Fortes) et à la suspension de Makhtar Gueye.

Le premier tournant de la rencontre a été l’exclusion, pour deux jaunes, de Duncan pour une faute sur Teddy Alloh (28e). Si la sortie de l’Américain leur a redonné un peu d’élan, les Germanophones n’ont pas inquiété le gardien adverse. Par contre, Himmelmann a été sauvé par la transversale sur une frappe d’Albanese (35e) avant de s’incliner sur une volée d’Ambrose (38e, 0-1).

Après le repos, les Pandas se sont montrés plus vigoureux et ont imprimé un rythme que les Kustboys avaient un peu de mal à suivre. Sur un cafouillage à la limite du rectangle, le ballon est revenu à Nuhu dont la frappe enroulée est passée au-dessus (52e). Eupen a continué son offensive mais Hubert n’a pas dû faire des miracles pour tenir le zéro. Par contre, Himmelmann a été surpris par une longue balle d’Albanese (81e, 0-2).