«Super Casper» Nielsen ne cache plus l’ambition de l’Union Saint-Gilloise: «Bien sûr qu’on vise le titre»

D’abord installé en six, son poste habituel, où il excelle, il a dû monter un cran plus haut quand Teuma est sorti blessé, dès la 22e minute. Une position où il est moins à l’aise, de son propre aveu… mais d’où il a, à nouveau, tout fait. Récupérations, débordements sur le côté droit, duels remportés (74%, meilleur ratio de son équipe), centres, coups de pied arrêtés décisifs sur les deux corners victorieux et frappe parfaite sur le 3-1. Un nouveau récital et un nouveau titre d’homme du match, évidemment.

Remporter la phase classique, c’est fort, c’est une vraie déclaration

Mais, à l’ère des datas, les chiffres ne rendent pas hommage au travail et à l’importance du Danois dans les résultats du vainqueur de la phase classique. Celui qui en est déjà à sept buts et six passes décisives est pourtant un des leaders techniques, mais aussi un des cadres du vestiaire unioniste, maintenant. Et quand il parle, Nielsen est comme sur la pelouse: il ne brasse pas de l’air.

"On peut être fier de ce qu’on a fait avec cette première place, c’est quelque chose de vraiment incroyable pour le club et l’équipe. On est également certain d’être en Coupe d’Europe la saison prochaine. Mais le plus important, c’est d’avoir remporté la phase classique. C’est une vraie déclaration (NdlR: "It’s a statement", en anglais dans le texte). On écrit l’histoire et on peut être fier. Personne n’avait réussi ça avant nous, je crois." Nielsen a raison, c’est la première fois qu’un promu termine en tête après 34 journées. Mais il y a des playoffs, ici.

Encore un but pour Nielsen, à Sclessin, dimanche: le sixième de sa saison. ©BELGA

Du haut de ses 27 ans et de son expérience qui commence à compter, maintenant, Nielsen va plus loin et assume l’ambition qu’il s’est fixée pour cette fin de saison. Fini de la garder secrètement dans un coin de la tête. La première équipe de la phase régulière ne peut pas rêver d’autre chose que du titre. "Oui, c’est ce qu’on vise", répond-il sans faux-semblant. "Mais on n’est pas encore arrivé. Il ne faut pas oublier d’où on vient, mais si on n’était pas champion au final, bien sûr qu’on serait déçu. C’est certain qu’on a quelque chose à perdre, maintenant, cette première place qu’on occupe depuis la 10e journée (NdlR: la 11e, en réalité, sans discontinuer) et qu’il faut défendre chaque week-end. Ce ne sera pas facile, mais je peux promettre une chose: on ne décevra pas le public. On verra la même Union que depuis le début de la saison."

«Anderlecht ou La Gantoise? Peu importe»

Reste à voir qui d’Anderlecht ou de La Gantoise accompagnera l’Antwerp, le Club Bruges et l’Union dans le top 4. "Honnêtement, peu importe quel sera le dernier qualifié", répond Nielsen. "Je crois beaucoup en mon équipe et je suis quasiment sûr qu’on rendra la tâche compliquée à notre adversaire, quel qu’il soit. Surtout, avant ça, il faudra d’abord bien terminer contre le Beerschot le week-end prochain. On le sait: chaque point compte."

Puis ce sera le grand bal, celui où il n’y a que des affiches et où le classement peut bouger tous les quatre jours. "Maintenant, je me réjouis de voir les playoffs arriver, avec de gros matchs, beaucoup de supporters dans les tribunes. C’est pour ce type de rencontres qu’on joue au foot. Encore ce dimanche, il y avait du monde dans le stade et on entendait plus les fans de l’Union que ceux du Standard. Ils font partie de ce voyage avec nous."

Le Club Bruges? Même pas peur

Le Club Bruges fait clairement figure d’outsider numéro un, pour le moment, avec l’impressionnante série de sept succès consécutifs. Mais ne demandez pas au vice-capitaine bruxellois, qui a pris le brassard lorsque Teuma est sorti, si les Blauw et Zwart lui font peur. "C’est une bonne équipe, mais ‘peur’est un trop grand mot. Si vous regardez les deux matchs qu’on a joués contre eux, vous avez vu qu’on méritait plus de points (NdlR: que un point sur six). Mais ils ont l’habitude de disputer les playoffs 1, on le sait."

Pour priver l’Union du titre, il faudra empêcher Nielsen de rayonner et d’être décisif comme il l’a encore été dimanche. "Je ressens beaucoup de confiance quand je me retrouve dans cette position", dit encore le Danois au sujet de sa frappe sur le 1-3. Une déclaration qui colle bien à l’Union, finalement.