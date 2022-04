Standard: la transition avec 777 Partners a commencé

Mais pour que ce dernier soit (enfin) officialisé, la date butoir du 15 avril a été fixée pour le "closing", la finalisation de la vente. Soit deux jours après le rendu de la décision finale de la Commission des Licences, le 13 avril.

On s’approche donc de la date fatidique. Mais la transition, elle, a déjà commencé. Ce lundi matin, une première prise de contact a eu lieu entre Josh Wander (le cofondateur de 777 Partners), Juan Arciniegas (le Managing Director qui chapeaute les investissements sportifs de la société américaine), Johannes Spors (directeur sportif de la Genoa) et Andres Blazquez (CEO du Genoa). La délégation, qui était présente à Sclessin dimanche pour assister à Standard-Union, a rencontré Pierre Locht (CEO ad interim du Standard), Quentin Gilbert (Executive Advisor et Supporter Liaison Officer), Christian Hanon (responsable de la sécurité), Sacha Feytongs (directeur des infrastructures et Stadium Manager), Olivier Smeets (responsable de la communication), Vincent Marchal (chef comptable) et Anne Cools (responsable des ressources humaines).

Cette première rencontre a duré une heure environ et a été positive. Les personnes présentes ont fait bonne impression et semblent prédestinées à monter dans le train 777, à commencer par Pierre Locht, qui devrait conserver un rôle majeur dans la nouvelle structure. Ses qualités et sa maîtrise des langues ont impressionné les nouveaux propriétaires.

Pour le reste, des remaniements et de nouvelles têtes sont attendues à tous les échelons du club. Un CEO et un COO devraient notamment être recrutés. Alors qu’une offre d’emploi de directeur financier circule déjà sur les différents réseaux professionnels. Preuve que les choses avancent.

Elsner, Still et Goreux ont dîné avec 777

Et sur le terrain? Il va de soi que les résultats des derniers mois ne vont probablement pousser les nouveaux propriétaires du club à continuer à travailler avec l’entièreté du staff actuel. Mais dimanche soir, lors du repas "de transition" organisé par Bruno Venanzi avec la délégation de 777 Partners (dont Steven Pasko, l’autre cofondateur de la société américaine), Luka Elsner et Will Still étaient présents, tout comme Réginal Goreux. Le bilan sportif d’Elsner (23 points sur 69, soit un point sur trois) et de sa garde rapprochée (Léo Djaoui et Serge Costa) ne joue pas en sa faveur. Mais il a beaucoup discuté avec Johannes Spors, le directeur sportif du Genoa.

Féru de data et parfait trilingue (français, anglais, néerlandais), Will Still possède, lui, un profil qui devrait plaire à 777 Partners.

Restent les joueurs. Nombreux sont à se poser des questions sur leur avenir. Certains, comme Mehdi Carcela (en fin de contrat et dont la mise à l’honneur de dimanche laisse peur de doute sur son avenir) ne se font pas d’illusions. Les autres sont dans l’expectative. »Nous sommes impatients de rencontrer les nouveaux propriétaires pour connaître leurs idées », ne cachait pas Noë Dussenne après la rencontre. Mais cela n’a pas encore eu lieu. Ce sera le cas mi-avril lors de la prochaine venue des nouveaux propriétaires liégeois à Sclessin. En attendant, leur équipe sportive a déjà commencé à travailler sur les besoins de la saison prochaine. Et elle a du boulot.