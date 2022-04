Pro League: Genk écrase Eupen et se replace pour les playoffs 2

A Genk, Bernd Storck a effectué quelques changements en se passant de Carlos Cuesta, John Lucumi, Gerardo Arteaga, et de Kristian Thorstvedt, blessé. Le coach allemand a préféré Mark McKenzie, Simen Juklerod, Patrik Hrosovsky et Luca Oyen, mais il a surtout retrouvé Onuachu, qui a pris la place de Joseph Paintsil.

Pour espérer disputer les playoffs 2, les Genkois se devaient de mettre le pied sur le ballon et Ito a directement porté le danger dans la zone adverse. Mais après avoir mis Teddy Alloh dans le vent, le Japonais s’est perdu dans ses dribbles (7e). Ito n’avait pas fini ses courses et Jonathan Héris en a fait les frais en commettant un penalty transformé par Onuachu (11e, 1-0). Sans un arrêt d’Abdul Nurudeen, l’attaquant nigérian aurait signé un doublé sur un tir en première intention (24e). Face à Eupen, qui ne sortait que de temps à temps de son camp, Genk n’avait pas une grande production offensive et a quand même doublé le score par Onuachu, encore des onze mètres pour une nouvelle faute de Heris sur Hrosovsky (45e+2, 2-0).

Mis en confiance, Genk a entamé la seconde période avec brio grâce à Oyen, qui a isolé Ito devant le but (46e, 3-0). Eupen vivait une soirée difficile mais n’était pas au bout de ses peines puisque sur passe d’Ito, Heynen a alourdi le score (68e, 4-0). Alors que le duel la saison dernière (30 octobre 2020, 11e journée).s’était terminé sur ce score, les Genkois ont fait mieux grâce à une frappe à distance d’Onuachu, auteur de son 19e but en championnat (80e, 5-0).