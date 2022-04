L’hommage des supporters du Standard pour le dernier match de Carcela à Sclessin (vidéo)

Si le Standard n’a plus rien à jouer en championnat ce dimanche face à l’Union, le match avait une saveur spéciale pour les supporters.Mehdi Carcela dispute très probablement son dernier match au Stade Maurice Dufrasne, après plus de 300 rencontres disputées sous le maillot rouche.L’occasion pour le club et les supporters de lui livrer un dernier hommage, lui qui aura marqué le public par ses dribbles, ses buts et sa mentalité de battant.