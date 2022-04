La Gantoise partage l’enjeu face au Cercle et perd deux points précieux dans la course aux Play-offs 1 (2-2)

Hommage émouvant, 2buts en 4 minutes

Dix minutes avant le coup d’envoi,le Cercle a rendu hommage à Miguel Van Damme, décédé cette semaine, avec de jeunes joueurs formant le numéro 16 dans le rond central pendant qu’était projeté un film retraçant la vie de l’ex-gardien avec une musique choisie par la famille. Les deux équipes, qui se sont présentées avec un t-shirt marqué du numéro 16, se sont recueillies devant une banderole avec la photo de leur ex-collègue. Enfin, les Brugeois ont endossé des maillots spéciaux avec le nom de "Miguel" sur le dos, qui seront vendus aux enchères au profit de Me To You, une fondation luttant contre la leucémie.

Cette cérémonie n’a pas déconcentré les Buffalos, notamment Tissoudali,auteur de son 16e but sur passe d’Alessio Castro-Montes (3e, 0-1). Les Brugeois ont directement répliqué parBoris Popovic, qui a prolongé de la tête un corner de Dino Hotic en direction de Somers. (4e, 1-1). Le Cercle aurait encore été obligé de courir derrière le score si Warleson n’avait pas sorti un super réflexe sur un envoi en un temps de Castro-Montes (10e). Cela chauffait quand le match a été arrêté pour une minute d’applaudissements nourris et le lâcher le seize ballons blancs pendant qu’une banderole portant le nom et le portrait de Van Damme était placée en haut de la tribune (16e). Après ce nouveau moment d’émotion, le débat n’a rien perdu de son intensité et sur une passe de Tissoudali,Depoitrea reporté les Buffalos au commandement (30e, 1-2).

La seconde période a démarré par une erreur de Davy Roef, qui a failli se faire chiper le ballon devant son but par Rabbi Matondo (50e). Comme l’attaquant gallois était le seul joueur un peu dangereux, le coach du Cercle, Dominik Thalhammer, a mis plus de poids à l’avant en lançant un deuxième avant, Kevin Denkey (56e). Cette manoeuvre a failli être anéantie d’emblée si un tir de Tissoudali ne s’était pas écrasé sur le poteau (60e). Les Brugeois, qui ont mis du temps à sortir de leur zone, ont lancé une première alerte par Denkey dont l’envoi est passé juste à côté (79e) avant que Somersne relance le suspense en profitant d’une perte de balle gantoise (81e, 2-2).