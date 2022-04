Kompany: "On a bien réagi aux changements tactiques de Charleroi"

Zirkzee : "Je pense qu'on a connu de très bons moments, on a beaucoup combiné, créé. J'ai beaucoup combiné, avec Sergio Gomez qui est très créatif, c'est facile de jouer avec lui. Sur mon but, la passe de Christian est parfaite, il ne peut pas me la mettre mieux, on travaille à l'entraînement, on se complète bien. Je pense que Charleroi est bien revenu des vestiaires et nous a ennuyé. Ce deuxième but était très important pour avoir plus de contrôle. Les changements ont aussi fait la différence. Maintenant, il faut se concentrer sur Courtrai."

Kompany : "On est content avec le résultat, c'est vrai que maintenant, tout tourne autour du résultat mais on a aussi pu avoir une continuité dans le jeu, on a pu offrir un bon dernier match de la phase classique à nos supporters, dans ce club c'est important. On a pas mal d'éléments à retirer du match pour continuer à progresser. On joue à domicile, ça fait partie de notre jeu. Je savais que ça allait être un match difficile tactiquement, Ed' fait vraiment attention aux détails. Sur notre première demi-heure/mi-temps, on a un petit avantage tactique et au fil du match, il a fait 2 ou 3 changements et ça nous a mis en difficulté. Je suis content pour l'équipe qu'ils aient pu réagir dans la seconde période parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas toujours facile mais on a repris l'ascendant. On a été dangereux dans toutes les phases, même dans les plus compliquées, c'est le fil rouge de ce match, on n'a donné aucune occasion, je ne pense pas qu'ils aient tiré au but. Être dominant est une chose mais ce qui compte, c'est d'être dangereux. Pour moi, avec notre style de jeu, c'est important qu'on se crée des occasions, là on le fait tout au long de la saison, il faut continuer."