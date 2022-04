Carcela: "Au moment du changement, je sais que c'est la dernière fois que j'entendais mon nom ici au Standard"

Marcq: "Une victoire de la mentalité. On a fait un match correct en première mi-temps mais en deuxième, on est parvenu à hausser notre niveau de jeu. C'est une différence qui montre qu'on est une belle équipe, qu'on sait faire de belles choses et on l'a encore prouvé après la dernière contre-performance à domicile. On a gagné cette compétition régulière et on en profite. Le prochain objectif? Il reste encore un match pour essayer de grappiller quelques points mais en tout cas on va se préparer très sérieusement, on va aborder très sérieusement le prochain match, c'est peut-être lui qui fera la différence mais l'équipe est incroyable, on est prêt à en découdre pour les play-offs."

Moris:"Pour venir au Standard, il faut avoir à la fois de la maturité et de la mentalité. Ils sont dans une situation compliquée cette saison mais c'est toujours difficile de se déplacer ici devant leur public car les joueurs rouches ont toujours à cœur de briller devant leurs supporters. En première mi-temps, on était en difficulté tactiquement, ils arrivaient à trouver l'espace devant nos défenseurs centraux. On a bien parlé à la mi-temps, on a resserré les lignes, on a joué avec plus d'intensité parce que c'était trop mou et il y avait beaucoup trop de déchets. Au vu de la seconde période, je crois que le score final est complètement mérité. Puis c'est à cela aussi que la mi-temps sert [à recadrer; NDLR]. On a des joueurs intelligents, qui savent où on est en danger, on a su gérer cette seconde période plus facilement que la première."

Nielsen:"C'était une victoire importante pour nous, je suis fier de l'équipe. On gagne toujours en tant qu'équipe, c'est la plus grosse différence avec les autres formations de Pro League, on le fait en équipe, pas à deux ou trois. En tant que leaders aussi, on est quelques-uns à emmener l'équipe avec nous même si c'était moi le capitaine en l'absence de Teddy (Teuma). La première période n'était pas parfaite mais la seconde était vraiment bonne. J'étais en forme physiquement, après je n'ai pas beaucoup joué avec l'équipe nationale (rires), il y a eu des sessions d'entraînement mais oui, je suis fit. On a joué dans ce stade magique avec beaucoup de supporters des deux équipes. Si le prochain objectif est le titre? Oui, mais on peut déjà être très fiers de ce qu'on a déjà fait. Évidemment qu'on va pousser pour plus mais c'est une grosse étape, c'est déjà incroyable ce qu'on a déjà fait."

Carcela: "C'est beaucoup d'émotion, je me remémore tout ce que j'ai vécu ici: les supporters, l'accueil qu'ils m'ont fait... C'est vrai que ça fait toujours un pincement au cœur de partir, surtout dans des conditions comme cela. J'aurais préféré partir sur une meilleure note mais le destin est comme cela et je l'accepte. Ils [Pocognoli et Goreux avant le match, NDLR] m'ont fait verser une petite larme, ces enflures, ça me fait plaisir que ce soit eux qui me remettent ces petits cadeaux. En les voyant, je me suis remémoré beaucoup de moments vécus avec eux, on a gagné des coupes ensemble, on a été champions ensemble, il n'y a pas de mots. Au moment du changement, je sais que c'est la dernière fois que j'entendais mon nom ici au Standard, j'ai un peu profité du moment, j'ai regardé ma famille, c'est un grand moment pour moi. C'est difficile de parler parce qu'il y a beaucoup d'émotion, je quitte la famille. On me verra encore sur le terrain mais je ne sais pas ce que le destin me réserve ici ou ailleurs. Mais je resterai Standardman, ça on le sait. Un souvenir en particulier? Le jour où on a été champion. Et les six mois que j'ai fait ici quand on s'est fait voler le titre. Aux supporters, merci pour tout le soutien au cours de ma carrière, c'est pour vous que je jouais. Sans vous, je n'aurais pas eu le plaisir de jouer au foot, merci à vous."