Anderlecht réalise une démonstration face à Charleroi et se replace dans le top 4 (4-0)

Excellente première période mauve, Koffi fautif

Anderlecht se montre entreprenant dès le début de match.LesMauves dominent les Zèbres, bougent beaucoup et se procurent plusieurs opportunités dans le rectangle carolo. À la 18e minute, Refaelov adresse un centre trop long dans le rectangle.Alors que Koffi a tout le temps de capter le cuir, le portier burkinabé commet une erreur grossière et relâche le ballon. Christian Kouaméle récupère et sert Verschaeren qui bute sur la défense; mais le ballon revient une nouvelle fois dans les pieds de l’Ivoirien qui ouvre le score (1-0, 18e). Cadeau de la part de Koffi alors que les Mauves ne parvenaient pas à concrétiser leurs occasions.

Les Mauves continuent de pousser. À la 30e minute, Zirkzee reçoit un second ballon dans le rectangle et tente sa chance instantanément, et il faut un superbe arrêt de Koffi pour empêcher le 2-0. Charleroi subit moins dans le dernier quart d’heure de la première période, sans pour autant mettre en difficulté Hendrik Van Crombrugge.La sortie de Verschaeren, blessé et remplacé par Ait El Hadj (36e), a impacté la créativité des Anderlechtois.

Les Mauves mènent 1-0 à la pause et sont pour le moment dans le top 4. Anderlecht a dominé, mais aurait pu être plus efficace dans le rectangle adverse.Charleroi a été inexistant offensivement et n’a pas eu la moindre occasion.

Anderlecht ne calcule pas, Charleroi sombre

Au retour des vestiaires, Charleroi prend les devants pendant quelques minutes, mais Anderlecht se réveille rapidement. Peu après l’heure de jeu, Olsson récupère un ballon dans les pieds d’Illaimaharitra dans sa partie de terrain.Kouamé est alors lancé en contre à toute vitesse face à une défense de Charleroi qui recule.L’Ivoirien dose une passe parfaite pourJoshua Zirkzee dans le dos des défenseurs, et le Néerlandais conclut l’action parfaitement (2-0, 61e).Très belle phase de transition de la part des Mauves qui font le break.

Anderlecht ne calcule pas et continue à jouer vers l’avant.Gomèz est trouvé sur le côté gauche et adresse un centre versFrancis Amuzu, rentré en jeu 5 minutes plus tôt et laissé seul au second poteau.L’attaquant ne se loupe pas et pousse le ballon au fond des filets d’un plat du pied (3-0, 78e).

Et ce n’est toujours pas fini.Le Sporting obtient un coup franc sur le côté droit.Mykhaylichenko adresse un centre brossé qui atterrit sur la tête deMichael Murillo.Koffi parvient à stopper le ballon, mais le Panaméen suit bien et inscrit un quatrième but en faveur des Bruxellois (4-0, 86e).Le Lotto Park exulte face à la démonstration proposée par les hommes de Vincent Kompany, tandis que que les Zèbres sombrent totalement.

Anderlecht l’emporte 4buts à zéro face à Charleroi au terme d’une superbe prestation.Les Mauves remontent à la quatrième place du championnat et comptent deux points d’avance sur La Gantoise.Le Sporting affrontera Courtrai lors de la dernière journée de la phase classique pour assurer sa place en Play-offs 1.

LESCOMPOS :

Le onze d’Anderlecht : Van Crombrugge, Murillo, Magallan, Hoedt, Gomez, Olsson, Cullen, Verschaeren, Refaelov, Kouamé, Zirkzee.

Le onze de Charleroi : Koffi, Knezevic, Ozornwafor, Andreou, Kayembe, Ilaimaharitra, Zorgane, Tchatchoua, Heymans, Bayo, Badji

