Zulte Waregem s’incline contre Saint-Trond: le maintien pas encore assuré

Zulte Waregem s’est incliné 0-2 contre Saint-Trond samedi après-midi lors de la 33e et avant-dernière journée de la saison régulière du championnat. Avec ce résultat, les hommes de Timmy Simons restent calés à la 16e place avec 32 unités et ne sont donc pas encore assurés de leur maintien, puisqu’ils possèdent cinq longueurs d’avance sur Seraing alors que les Liégeois ont encore deux rencontres à disputer. De son côté, Saint-Trond enchaîne une huitième rencontre sans défaite et s’empare de la huitième place avec 48 points.