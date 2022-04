Gestion, finances, recrutement: en quoi l’Union Saint-Gilloise doit être un modèle pour le Standard

Recrutement des joueurs

Union SG: on vise juste et pas cher

Avec vingt-quatre éléments, l’Union dispose d’un des noyaux les moins larges de D1. Mais quantité et qualité sont deux choses distinctes, on le sait.

C’est là que le club bruxellois vise particulièrement juste. À l’exception de Felipe Avenatti, dont le prêt au Standard a été arrêté dès janvier, ou de Lorenzo Paolucci, renvoyé dans le noyau B, il n’y a pas eu de fausse note dans le recrutement. Il n’y a même quasiment eu que des bonnes pioches, souvent à bon prix, voire carrément gratuites.

Teuma, Lapoussin et Nielsen, trois exemples de bonnes recrues de l’Union. Le Danois devrait rapporter gros lorsqu’il quittera Bruxelles, probablement pour un championnat huppé. ©Photo News

Et quelques-unes devraient rapporter un gros retour sur investissement, cet été ou la saison prochaine. Nielsen, Undav, Vanzeir, Burgess, Nieuwkoop, Moris, Van der Heyden, Teuma, Lapoussin… autant de joueurs qui n’avaient pas réussi ailleurs en D1, mais que la RUSG a malgré tout enrôlés. Et à raison. Nombreux sont les étrangers impressionnés par la connaissance qu’avait d’eux leur interlocuteur belge, au moment de discuter d’un transfert.

L’explication réside en bonne partie dans l’utilisation de ces fameux data, données statistiques qui permettent de cibler les profils qui collent aux besoins de l’équipe. Mais résumer le recrutement des Bruxellois à la juste utilisation d’un ordinateur serait réducteur. Le promu s’astreint à se renseigner méticuleusement sur ses recrues avant de les signer et, par exemple, à ne pas engager de joueur resté sans temps de jeu l’année précédente.

Standard: repartir d’une page blanche, ou presque

Qui sera encore présent à la reprise des entraînements, le 13 juin? Entre les joueurs en fin de contrat, ceux qui seront de retour de prêt ou ceux qui auront des envies d’ailleurs, le ménage risque d’être fait dans les grandes largeurs. Ils sont peu à avoir plaidé leur cause, cette saison. Mais le club, vu le contexte financier, n’est pas dans une position où il peut se permettre de brader les prix, et donc les joueurs.

777 Partners s’appuie sur les data pour son recrutement; ce sera un élément à prendre en considération, en plus de sa volonté de travailler dans un modèle multiclubs, puisqu’il possède la Genoa et a des parts à Séville. Mais l’environnement liégeois oblige aussi à transférer des joueurs qui ont du tempérament et de la personnalité. Cela ne se trouve pas dans les data et il faut veiller à faire les bons choix. Le précédent Joachim Van Damme est l’illustration de ce qu’il faut éviter.

Stabilité managériale

Union SG: des hommes clés qui restent en place

La Belgique est l’un des plus gros consommateurs d’entraîneurs d’Europe. Et le Standard plus particulièrement. À l’inverse, l’Union présente une certaine stabilité à cet égard, malgré une ambition réelle dès la prise de pouvoir anglaise. Il n’y a eu “que” trois entraîneurs en quatre ans: Luka Elsner (2018-19), Thomas Christiansen (19-20) puis Felice Mazzù, depuis juin 2019. Et aucun n’a été licencié en cours de saison. Si Elsner a été débauché par Amiens (Ligue 1), Christiansen a, lui, été remercié au terme d’un exercice décevant. Mazzù a ensuite été choisi avec la réussite que l’on connaît. Seuls Bruges, Zulte et Malines font mieux, en termes de stabilité.

Le CEO limbourgeois Philippe Bormans, qui gère l’Union au quotidien, espère terminer la saison en positif, après des pertes inévitables en D1B. ©BELGA

Même constat pour les instances dirigeantes: quelques semaines après l’arrivée du nouveau propriétaire, Philippe Bormans était nommé CEO, un poste qu’il occupe toujours. Il n’y a eu qu’un seul changement, qui a fait grand bruit, en bientôt quatre ans: le licenciement du directeur sportif Alex Hayes, en février 2019, à la surprise générale. Il a été remplacé trois mois plus tard par Chris O’Loughlin, qui officiait comme T1 à Courtrai et que Philippe Bormans avait connu comme T2 à Saint-Trond. Un bon choix, puisque, trois ans plus tard, le travail du Nord-Irlandais de 43 ans chez les Jaune et Bleu est très respecté.

Enfin, l’Anglais Alex Muzio, actionnaire minoritaire, a été nommé président par son ami et propriétaire du club, Tony Bloom, dès le début de l’ère britannique et l’est toujours.

Standard: un organigramme du coin ou proche du pouvoir?

C’est tout un organigramme qui devra être constitué par les nouveaux propriétaires: président, directeur général, directeur sportif et directeur financier sont autant de postes à pourvoir.

Cela pourrait se faire de manière interne, ou en allant chercher à l’extérieur – 777 Partners a mandaté une société de chasseurs de têtes pour certains postes. Le nouveau propriétaire pourrait nommer des responsables proches de son sérail, pour garder la main dans un premier temps.

La gestion sportive, sur le terrain, sera également confiée à un nouvel entraîneur. Le propriétaire américain devra tenir compte, comme pour les joueurs, du contexte dans lequel il est. Les derniers entraîneurs à avoir réussi au Standard ont su apporter ce petit grain de folie dont le club liégeois se nourrit.

Gestion financière

Union SG: de larges ressources, mais des dépenses sous contrôle

Plus petit budget de D1B avant 2018, l’Union s’est métamorphosée à ce niveau. Elle a dépensé, beaucoup même, pour remonter en D1A. Mais il fallait bien cela pour quitter le marais de la D2. Forte de la richesse de son propriétaire, Tony Bloom, estimée à 1,5 milliard d’euros, la RUSG a d’ailleurs connu une hausse de capital de 17 millions d’euros en 2021, après celle de 3millions de 2019.

“La perte opérationnelle qu’on a connue en D1B est de 6 millions par an… et même 9 la saison passée à cause du Covid et des divers bonus de promotion qu’on a payés”, explique le CEO, Philippe Bormans. “La hausse de capital compense donc nos trois ans en D1B. Avec les résultats de notre saison actuelle et de futurs transferts, on espère bien terminer 2021-22 en positif, pour la première fois. Mais on sait aussi que tant qu’on n’aura pas notre nouveau stade, on restera avec un budget limité.”

Un budget d’environ 13 millions d’euros, cette saison, qui a été parfaitement géré. Comme la masse salariale, qui a forcément augmenté par rapport aux 9,5 millions de la saison passée, “mais n’a pas doublé”, bien loin de celle des ténors de D1A.

Le transfert le plus cher de l’histoire du club est celui, intervenu en janvier, de Cameron Puertas… contre à peine 1,2 million d’euros. Ce n’est pas parce que l’Union a un gros réservoir qu’elle dépense aveuglément.

Standard: de gros investissements pour commencer

Quel avenir pour le stade liégeois? ©uslatar – stock.adobe.com

La première mission de 777 Partners sera d’équilibrer des comptes dans le rouge (près de 20 millions d’euros de pertes lors du dernier exercice comptable, arrêté au 30 juin 2021). À ce sujet, et pour obtenir sa licence dans les prochains jours, le nouveau propriétaire devra assurer la mise en continuité du club, jusqu’au 30 juin 2023. Cela nécessitera une recapitalisation d’au moins 15 millions d’euros et un apport de plusieurs millions par la suite. La surface financière des Américains est assez large pour absorber ces premiers investissements.

Il s’agira, toutefois, de bien cibler les achats et de réduire une masse salariale qui est encore trop importante (32 millions d’euros). L’exercice ne sera pas simple, puisque de nombreux joueurs sont encore sous (gros) contrat. À plus long terme, les travaux pour la rénovation du stade doivent permettre de dégager de nouveaux revenus, même si le dossier n’est pas clair, vu la reprise.

Ancrage local

Union SG: une identité respectée par l’investisseur étranger

L’équilibre est difficile à obtenir quand un club est racheté par une fortune étrangère. Et les doutes sont montés en flèche, à l’été 2018, quand Tony Bloom remerciait le conseil d’administration bruxellois en place. Mais, malgré son rachat, l’Union n’a pas perdu son âme. Contrairement à d’autres, elle n’est pas le pion d’un réseau de clubs piloté depuis l’étranger, sans grande considération pour le terrain local.

Tony Bloom, en pleine discussion avec Undav, sur la pelouse de l’Union. Le patron de Brighton a recruté le buteur des Bruxellois pour son club anglais. ©BELGA

Pour preuve, les deux seuls joueurs prêtés par le club cousin, Kozlowski et Mitoma, sont de réelles plus-values. À l’inverse, Brighton&Hove Albion n’a pas essayé de refourguer ses joueurs à tout prix aux Jaune et Bleu: son gardien néerlandais Scherpen a été prêté à Ostende, alors que l’Équatorien Moises Caicedo a été prêté au Beerschot, où il a été jugé qu’il s’épanouirait davantage.

La gestion quotidienne de la RUSG est assurée par une équipe administrative qui se trouve bien au stade Marien, menée par un CEO belge, le Limbourgeois Philippe Bormans. La direction sportive est celle de Chris O’Loughlin, un Nord-Irlandais qui connaît bien la Belgique, où il travaille depuis 2014. Les deux hommes sont en contact très réguliers avec le président, Alex Muzio, qui réside en Angleterre, mais est présent à la majeure partie des matchs.

Si l’accent bruxellois reste présent, c’est aussi grâce à une communication soignée, en français et en néerlandais, envers de fidèles supporters. Il faudra voir comment ces derniers vivront le départ du stade Marien, bastion historique du matricule 10.

Standard de Liège plutôt que «from America»

Chaque club a son identité, mais le Standard peut-être plus encore. Comprendre l’environnement liégeois, et le maîtriser, nécessite de garder des relais de la région, au sein du club. Certains sont déjà en place, mais tout le monde se demande, en interne, quelle sera la stratégie des Américains.