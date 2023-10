Malgré la victoire 9-0 de l’équipe espoir française, Thierry Henry pousse un coup de gueule : “La manière en première mi-temps était nulle, horrible”

Car si son équipe menait tout de même 4-0 à la mi-temps, ce qu’il a vu sur le terrain ne semble pas lui avoir plu. “On ne peut pas se permettre de jouer contre une équipe comme Chypre, avec tout le respect que j’ai pour eux, à la maison, et les laisser jouer comme on les a laissés jouer […] Je vous ai déjà dit, les mecs, il faut qu’ils aient peur de nous. Encore une fois, je vous le répète, le résultat, oui, j’étais content. La manière en première mi-temps était nulle, horrible. Ce n’est pas possible, impossible. Expliquez-moi pourquoi en deuxième mi-temps, ils ne passent pas la moitié de terrain ?”

Avant de tout de même féliciter ses troupes pour leur performance globale et le résultat historique… tout en leur souhaitant une bonne route pour leur retour en club avec un conseil précieux : “Je sais que ce n’est pas facile, mais vous devez jouer.”

On ne changera donc jamais Thierry Henry.