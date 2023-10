Best of foot local : un but du milieu de terrain, un coach regarde son équipe à 2000km du terrain et échauffourées lors de Couthuin – Ans (vidéos)

1. Un but du milieu de terrain

En D3 ACFF, Wanze/Bas-Oha a créé la surprise en s’imposant 1-2 du côté de Sprimont grâce à des buts marqués par Bisconti et Pessotto. Et c’est bien le deuxième goal inscrit qui va nous intéresser. Le défenseur wanzois a réalisé un lob incroyable de 50 mètres en dégageant le cuir loin d’une zone dangereuse. Volontaire ou non ? On vous laisse en juger.

2. Et un zlatanesque…

Zlatan, Giroud et désormais Heindrichs. De quoi parle-t-on ? Du match entre Sart-lez-Spa et Fize en P1 liégeoise évidemment. Alors que le score était de 2-2 et que les deux équipes se dirigeaient tranquillement vers un nul, Lucas Heindrichs est sorti de sa coquille pour inscrire le plus beau but de sa carrière. Un centre d’Étienne Evrard est repris du talon depuis l’extérieur de la surface par le joueur. Son envoi “zlatanesque” termine sa course dans la lucarne opposée de Matriche pour une victoire finale 3-2.

3. Un défenseur termine au goal, brille, mais est vaincu par un triplé d’un jeune de 16 ans

Toujours en province de Liège, mais du côté de la troisième provinciale A cette fois, Flémalle B et Templiers-Nandrin B ont réalisé un match exceptionnel. De quelle manière ? Lisez bien ça.

À 1-1 à 10 secondes de la fin de la première période, le portier flémallois Enzo Delcambre est logiquement exclu pour une faute de main en dehors de son rectangle. Sans deuxième gardien sur le banc, c’est Simons qui prend les gants… et ça marche plutôt bien. Auteur de quatre énormes arrêts, le défenseur-portier voit son équipe mettre ce qu’il pense être le but de la victoire à la 88e (3-2)... avant que tout s’écroule en l’espace de 3 minutes grâce à un triplé du phénomène Sam Grandhenry, 16 ans à peine et auteur de trois superbes frappes du pied gauche. Un match fou.

4. Match arrêté lors de Couthuin – Ans

On continue avec le Liégeois, avec un match arrêté en P2A. Alors qu’Ans menait 0-1 à la 85e mais avec deux exclusions, une échauffourée a eu lieu entre Zennaro et Respen. “C’était un véritable pugilat juste devant le banc de Couthuin, explique Yves Philippe, Ansois. Il est vrai que Franco Zennaro a attrapé un joueur de chez eux au col mais cet attaquant avait au préalable tenté de frapper un de nos défenseurs. ”

Après avoir exclu les deux hommes, l’arbitre de la rencontre a décidé de mettre un terme à la rencontre. Sera-t-il définitif ? Réponse dans les prochains jours.

À noter que la rencontre avait été dans un premier interrompue… car des chèvres étaient montées sur le terrain. Décidément, un match bizarre.

5. Un entraineur suit son équipe à 2000km de distance

Toujours et une dernière fois dans la Province de Liège, en P4 cette fois, voici l’histoire folle de la semaine. En vacances en Espagne, l’entraineur de Fraiture Sports Sébastien Baucamp n’a pas su être présent lors de la rencontre entre son équipe et Faimes B. Un problème pour lui ? Pas vraiment, puisqu’il a demandé à son papa de filmer la rencontre sur Messenger… qu’il a suivi de sa terrasse. “J’avais demandé qu’on me filme la rencontre. J’avais prévenu ma femme que je voulais bien aller en vacances mais il fallait qu’on me laisse tranquille le dimanche de 13h à 17h”, rigole le sympathique entraineur.

6. À onze derrière, puis 9 devant

La rencontre entre Gouvy et Marloie s’est soldée sur un nul logique 1-1. Et Alain Colomboretto avait décidé de parquer le bus devant son but pour surprendre Marloie. Dans un système avec 10 joueurs dans ses trente derniers mètres, l’entraineur a longtemps cru mener une leçon tactique en ouvrant le score à la 30e sur la seule percée de son équipe… avant d’encaisser un but contre son camp à 20 minutes du terme. Pire, son équipe va être réduite à 9 après deux exclusions. Mais comme Gouvy fonctionne à l’envers, c’est à ce moment de la partie que l’équipe va poser le bus… devant le rectangle adverse. Et pour le même prix, une occasion à la 89e terminait au fond.

7. Un but de fou

Lors de la victoire 3-1 de Rochefort contre Jette, Cornet a réalisé l'autre but de la semaine. Alors qu'il contrôle le cuir au milieu de terrain sur un dégagement de son gardien, le joueur avance de 10 mètres et voit le gardien avancé. Ni une, ni deux, il lobe le portier adverse des 35 mètres pour offrir définitivement la victoire à ses troupes. Quel but!