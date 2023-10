En Belgique

Vendredi soir, l’Union s’est envolée à la première place du classement en allant s’imposer à Eupen (4-1).

Samedi, le Club de Bruges s’est incliné à Courtrai (1-0), lanterne rouge avant le match, et a connu sa deuxième défaite consécutive.

Plus tard dans la soirée, le Sporting de Charleroi est sorti vainqueur (3-2) d’un match complètement fou face à l’Antwerp.

Dimanche, le Standard a remporté le Clasico face à Anderlecht au terme d’un match complètement dingue (3-2).

Mais aussi

à l’étranger

COUPE DU MONDE DE RUGBY

Vendredi, la Nouvelle-Zélande a largement dominé l’Argentine (44-6) et est la première nation qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de rugby 2023. Les All Blacks s’offrent une cinquième finale dans un Mondial de rugby. Ils comptent trois sacres (1987, 2011, 2015) et une deuxième place (1995).

Samedi, l’Afrique du Sud, championne du monde en titre, s’est qualifiée sur le fil pour la finale de la Coupe du monde de rugby après sa victoire 16-15 contre l’Angleterre samedi en demi-finale au stade de France à Paris.

Formule 1

Vendredi, sous une forte chaleur et devant des tribunes pleines à craquer, Charles Leclerc a signé à Austin la 21e pole position de sa carrière, sa troisième cette saison.

Dimanche, lors de la course, c’est Max Verstappen (Red Bull) qui a remporté le Grand Prix des États-Unis et signé une 50e victoire en carrière.

