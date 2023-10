Les supporters d’Everton sous le charme d’Amadou Onana : "Il a le potentiel pour devenir une légende du club"

Si les maillots des Reds sont largement plus nombreux dans les rues de la ville des Beatles, le nom d’un joueur ressort majoritairement des maillots bleus d’Everton : Onana. Le Belge de 22 ans, qui a signé chez les Toffees durant l’été 2022, est rapidement devenu l’un des chouchous du public de Goodison Park.

"Beaucoup de gens viennent faire floquer leur maillot avec le nom d’Onana, explique Dave qui a la particularité d’être responsable de la boutique officielle d’Everton et… grand fan de Liverpool. Le nouveau joueur Beto fait aussi partie du top depuis cet été mais Onana était clairement le plus demandé la saison dernière et l’est encore cette saison. Il est très populaire auprès des fans qui adorent sa façon de jouer. Il apporte une réelle stabilité dans cette équipe. J’aimerais bien qu’il signe à Liverpool mais je sais que c’est totalement impossible vu la rivalité entre les deux clubs (sourire)."

Onana tout sourire avec Everton. ©AP

Le joueur passé par Hambourg et Lille a crevé l’écran dès sa première saison en devenant un titulaire indiscutable de cette équipe d’Everton pour laquelle il a joué 35 matchs (un but et deux assists).

Cette saison, le Diable rouge a été titularisé lors de chacun des dix matchs joués par son club en étant remplacé à seulement deux reprises. "Je suis ici pour acheter un maillot mais je n’ai pas l’habitude de les floquer avec un nom, avance Melissa, supportrice des Toffees de 34 ans. Les joueurs passent tellement rapidement d’un club à l’autre… Mais si je devais quand même choisir un nom, ce serait celui d’Onana. Cela faisait longtemps que je n’avais plus vu un joueur prendre si rapidement une telle importance dans l’équipe. En plus, c’est quelqu’un de loyal. En fin de saison dernière, il avait embrassé l’écusson du club après un match avant de dire à la presse qu’il n’allait pas quitter partir cet été. Il a tenu parole et les supporters n’ont pas oublié cette belle mentalité et cette loyauté."

Amadou Onana s’installe aussi doucement chez les Diables rouges, ici le 23 novembre 2022 face au Canada lors du Mondial au Qatar. ©Photo News

L’appel du pied de Manchester United

Pourtant, les clubs intéressés étaient nombreux lors du dernier mercato estival. Plusieurs cadors anglais, dont Manchester United, ont voulu attirer la pépite formée en partie à Zulte Waregem. Mais le prix demandé par Everton, aux alentours de 60 millions d’euros, en a certainement refroidi certains.

"Je pense qu’il restera encore la saison prochaine mais j’ai peur pour le futur, avance Dave, fan d’Everton depuis sa naissance il y a 44 ans. Actuellement, c’est notre meilleur joueur. Il est très puissant et intelligent sur un terrain. Il me fait penser à Patrick Vieira, un grand joueur élancé et très solide dans les duels. Amadou arrive aussi à assumer un rôle de leader malgré son jeune âge. Il a donc le potentiel pour devenir une légende du club… s’il reste à Everton plusieurs années (sourire)."

Pour Connor O’Neill, suiveur des Toffees pour le Liverpool Echo depuis trois saisons, le Belge a encore des progrès à faire avant de rallier le très haut niveau anglais : "Il doit encore se montrer plus constant. Son potentiel est énorme mais il n’a pas encore le niveau actuellement pour jouer dans un club comme Manchester City par exemple. S’il arrive à trouver cette constance sur le long terme, il deviendra un joueur vraiment spécial car il a des aptitudes à la balle au-dessus de la moyenne et est très mature pour son âge. Il ose prendre la parole en totale confiance face aux journalistes et il était du genre à aller parler aux fans quand Everton était dans une mauvaise posture la saison dernière."

Le Belge a rapidement charmé le public de Goodison Park. ©AP

Un moment bien précis a permis à Amadou Onana de créer un lien indéfectible avec ses supporters quand le club flirtait avec la descente en Championship la saison dernière : ce fameux assist lors de la dernière journée de championnat face à Bournemouth synonyme de maintien en Premier League. "Ce match restera à jamais dans nos esprits, sourit Mike, croisé dans les rues de la ville avec un maillot d’Onana sur le dos. Onana restera comme l’un des joueurs qui a permis au club de ne pas descendre. Ses qualités techniques et physiques sont tellement importantes pour une équipe comme Everton… Il n’a plus qu’à offrir la victoire dans le derby face à Liverpool et il deviendra officiellement un héros (sourire)."