Paris sportifs : les clubs belges continuent de veiller au g(r)ain

Le parquet de Turin a ouvert une enquête il y a plusieurs mois déjà, dont on ne connaît sans doute pas encore la réelle étendue. Fagioli a accepté d’échanger ses confessions contre une sanction plus clémente, ce qu’essaie d’obtenir également Tonali mais avec toutefois la circonstance aggravante que lui aurait parié sur des matchs de sa propre équipe. Uniquement des victoires et des matchs auxquels il n’aurait pas participé, ce que devra démontrer l’enquête.

En attendant, leurs clubs respectifs leur témoignent une certaine indulgence et ont décidé de les soutenir dans cette épreuve.

Nicolo Fagioli.

Une sensibilisation annuelle

En Belgique, ce scandale réveille les affreux souvenirs de l’affaire Zheyun Yé qui avait éclaboussé le football belge dans les années 2000. Quelques années plus tard, la Fédération belge de football et les clubs ont mis en place un plan d’actions pour informer leurs jeunes joueurs et les prévenir des risques de dépendance.

C’est notamment le cas à Anderlecht où, dès 12 ans, chaque été, les jeunes reçoivent une formation de sensibilisation. Elle ne concerne d’ailleurs pas uniquement les paris sportifs, “mais aussi l’utilisation des réseaux sociaux ou encore Child focus”, indique le RSCA.

Même constat à Charleroi où une séance d’information est prodiguée chaque année aux équipes du centre de formation “pour sensibiliser à la problématique.”

Au Standard, cela passe également par différentes campagnes d’affichage au sein de l’académie. “L’année dernière, un ancien joueur anglais qui s’était ruiné dans les paris sportifs est venu témoigner”, nous explique le club liégeois. Il s’agit de Scott Davies, qui a partagé son expérience avec d’autres clubs de première division ces dernières années.

Image d'illustration. ©Adobe

Le paradoxe des sponsors

La Fédération belge a elle aussi un rôle central dans cette éducation aux dérives d’une pratique pourtant encouragée à même… les stades. Cette saison, treize des seize équipes de D1A ont un partenariat plus ou moins visible avec une société de paris sportifs.

Pour ne citer qu’eux, Charleroi, l’Union et le RWDM affichent Unibet, Lotto ou Golden Palace sur l’avant de leur maillot. Un étrange paradoxe qui pourrait disparaître à l’horizon 2028 avec le projet de loi introduit par le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) qui vise à interdire la publicité pour les jeux de hasard dans le stade (dès 2025) et sur les maillots, selon certains critères (dès 2027).

”On doit absolument assumer ce rôle de sensibilisation, déclare Thibault De Gendt, responsable intégrité à la RBFA. Chaque année, nous donnons des présentations sur la lutte contre le trucage de matchs et nous y partageons aussi des informations sur les paris sportifs. Ces présentations sont données à nos équipes nationales de football et futsal (hommes, femmes et jeunes) ainsi qu’aux clubs professionnels et amateurs qui le souhaitent.”

Une clause et des sanctions

Malgré ces actions, il se pourrait que des cas de paris illégaux soient détectés chez nous aussi. On se souvient notamment des cas Tuur Dierckx (2014), Romain Reynaud (2016) ou encore des soupçons qui ont entouré Olivier Deschacht, Knowledge Musona et Laurent Henkinet la même année.

Pourtant, une clause dans le contrat des joueurs stipule clairement qu’il leur est interdit de parier. Encore faut-il qu’ils les lisent…

Dans l’article 10 du “Code d’éthique” de la Fédération belge, il est également indiqué que “nous ne participons ni directement, ni indirectement aux paris, aux jeux de hasard ou aux jeux similaires relatifs aux matchs de football de notre ressort, qui peuvent générer des gains financiers”. C’est-à-dire pas sur un match de son équipe, d’une équipe de la même division ou “d’autres matches où leur club a un intérêt”.

Les sanctions peuvent grimper jusqu’à trois ans de suspension. Des amendes financières sont également prévues. “Nous sommes en contact étroit avec la police judiciaire. Qui a elle-même un lien direct vers la Commission des jeux de hasard”, ajoute Thibault De Gendt. Tout en sachant que l’utilisation de prête-noms ou de faux comptes rend les contrôles plus complexes pour les autorités.