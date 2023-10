Un joueur de la Juventus endetté de 3 millions et suspendu 7 mois pour des paris illégaux : “Plus le temps passait, plus ma dette était une obsession”

L’hypocrisie du monde sportif et des paris

Nikola Karabatic, Samuel Honrubia, Olivier Deschacht, Daniel Sturridge et bien d’autres : tous ses hommes ont un point commun. Oui, ils se sont fait pincer par la police pour avoir parié sur une ou plusieurs rencontres. Et pas spécialement en faveur ou contre leur équipe.

Il faut savoir que malgré l’apparition depuis de nombreuses saisons de nombreux sites de paris en ligne comme sponsors, l’hypocrisie du sport professionnel tente par “tous les moyens” d’éviter de faire rentrer le loup dans la bergerie, afin d’éviter des affaires sur de potentiels matchs truqués. Pour cela, les sportifs de haut niveau n’ont pas le droit de parier en ligne. Depuis la libéralisation des paris sportifs en ligne, les fédérations sportives ont toutes créé un règlement interdisant aux sportifs, ainsi qu’à leurs proches, de parier sur des rencontres de leur sport que ce soit en ligne ou chez les bookmakers.

Mais peuvent-ils s’amuser à pronostiquer sur des matchs d’autres sports ? En France, en tout cas, la législation n’est pas contraire. “La loi concernant les paris sportifs pour les joueurs professionnels dit Qu’un joueur sous contrat avec un club professionnel – contrat LFP ou convention de formation – n’a pas le droit de parier sur son sport, sur le football donc, peu importe où sont organisées les compétitions et quelle que soit leur nature.”

On l’a dit précédemment, les fédérations tentent d’éviter de faire rentrer un fameux loup dans la bergerie… Ah bon ? Rien qu’en Belgique, Unibet est ou a déjà été le sponsor de nombreux clubs de football de D1A. Pour un sport qui tente d’éviter à tout prix son lien avec le monde du pari sportif, c’est loupé non ?

Le scandale italien : Nicolò Fagioli

Depuis plusieurs jours maintenant, un scandale sur les paris sportifs éclate au sein même de la sélection italienne. Plusieurs joueurs transalpins, dont Nicolò Fagioli, Sandro Tonali et Nicolò Zaniolo, tous les trois internationaux, sont exposés après une enquête d’envergure menée par le parquet de Turin. Si les deux derniers sont soupçonnés d’avoir utilisé des plateformes de paris sportifs, interdites via l’article 34 du code de la justice sportive de la FIGC, le premier a avoué. Oui, il a parié durant plus de 3 ans sur des milliers de matchs de tennis, puis de football. Mais à seulement 22 ans, et alors qu’il a pu négocier une suspension de 7 mois, cette sanction sonne pour lui comme la fin de sa descente en enfer et de son combat contre ses démons.

Car si ce jeune joueur de la Juventus, international italien, avait tout pour réussir une carrière brillante et vivre à la fin de celle-ci sur ses revenus, il devra peut-être se battre contre ses dettes. Tout ceci au départ à cause de l’ennui. La nuit, je ne dormais plus. Plus le temps passait, plus ma dette devenait une obsession et plus l’argent que je devais ne cessait d’augmenter, je pensais seulement à jouer pour tenter de récupérer le tout”, explique-t-il lors de ses auditions.

Atteint de ludopathie, un trouble du comportement évolutif dans lequel une personne ressent un besoin incontrôlable de jouer. Et pour en arriver à ce stade, le processus n’est malheureusement pas si compliqué. “Au début, on joue quand on a du temps libre. On s’entraîne le matin et puis on joue pour vaincre l’ennui, pour ressentir de l’ivresse, a-t-il expliqué durant sa longue confession. Tout a démarré à l’été 2021 lors d’un rassemblement de l’Italie Espoirs. Je voyais jouer Tonali et je lui ai demandé ce qu’il faisait. Il m’a répondu que je pouvais aussi le faire car il n’y avait aucune trace des paris.”

S’il défend son club, la Juventus, en assurant que celui-ci, comme ses proches, n’étaient pas au courant de son addiction, Nicolò Fagioli avoue qu’il doit de l’argent à plusieurs joueurs. Et s’il a déjà parié sur de nombreux matchs de Serie B ou C (la deuxième et troisième division italienne), il réfute avoir influencé lui-même une rencontre. “On m’a proposé des paris sur des fautes ou des cartons jaunes, mais je n’ai pas accepté car c’est contraire à mon éthique.”

S’il assure ne plus parier et être suivi psychologiquement, Nicolò Fagioli va bien être mis de côté des terrains durant 7 mois, avec une dette qui a culminé plus de 3M d’euros, alors que son salaire annuel est d’1M d’euros.

Au final, cette affaire est-elle l’arbre qui cache la forêt dans l'univers des scandales du sport? On parie là-dessus ?