”Surréaliste de recevoir des messages de proches pour savoir si nous vivions encore” : les supporters suédois réagissent à l’attentat de Bruxelles

Les supporters suédois, cibles du terroriste, ont été évacués en dernier lieu. Au micro de Sporza, plusieurs d’entre eux ont réagi à la sortie du stade.

”Mes amis et ma famille ont commencé à m’envoyer des messages pour me demander si je vivais encore”, a expliqué une supportrice à nos confrères néerlandophones, “nous avons été déplacés dans un endroit plus chaud parce qu’il faisait très froid dans le stade.”

Les fans suédois ont reçu le choix de quitter le stade avec des bus mis à disposition par la police ou par leurs propres moyens. Dans le deuxième cas, ils ont été contraints de retirer leurs vêtements aux couleurs suédoises.

©NVE

”C’est terrifiant ce qui s’est passé”, poursuivait la supportrice. “Cela me dégoûte. Je me rends à l’hôtel pour essayer de dormir et ensuite rentrer à Stockholm.”

”Nous avons reçu la nouvelle juste avant de rentrer dans le stade. Nous n’avions rien remarqué de l’attentat mais nous avons reçu des messages à ce sujet. C’était surréaliste de recevoir des messages de membres de ma famille qui demandaient si nous étions encore en vie”, a expliqué un autre groupe de supporters à Sporza.

”C’est un monde effrayant, effrayant. Nous nous envolerons pour la Suède demain matin, lorsque les avions décolleront. Nous irons d’abord à l’hôtel par nos propres moyens”, ont-ils poursuivi, choqués par ce qu’ils venaient de vivre.