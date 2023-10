Les deux équipes sont rentrées au vestiaire dos à dos. Un résultat anecdotique de 1-1 qui servira de base à la reprise de la rencontre. Selon le protocole mis en place par l’UEFA, le match devra être rejoué. La Suède est éliminée et n’a plus rien à jouer à part des points pour son coefficient.

L’intérêt est plutôt du côté belge vu que nos Diables jouaient leur première place et leur position de tête de série pour l’Euro 2024.

La jurisprudence du match entre Istanbul Basaksehir et le PSG de 2020, arrêté pour une insulte raciste du quatrième arbitre envers Pierre Webo, adjoint du club turc, laisse comprendre que la rencontre sera reprogrammée et plus que probablement à huis clos. Elle reprendrait alors en deuxième mi-temps.

D'après Fredrik Reinfeldt, président de la fédération suédoise, aucune discussion n'avait eu lieu à ce sujet dans les deux premières heures qui ont suivi l'arrêt du match. "Le football n'est pas importance dans ce genre de circonstances", a-t-il déclaré.

Si aucun accord n’est trouvé ou que les circonstances ne sont pas favorables à un retour sur le terrain dès le lendemain, "l’Administration de l’UEFA fixe une nouvelle date", peut-on lire dans les règles UEFA de 2023. Refuser de rejouer signifierait un score de forfait pour l’équipe à la base de cette requête.

Les Suédois ne veulent, à l'heure actuelle, pas rejouer le match. Ils ont d'ailleurs quitté le territoire belge. Les Diables aussi sont repartis dans la nuit. Certains à Tubize, d'autres à l'étranger directement. Manu Leroy, CEO de la fédération belge, a déclaré que les décisions sprotives n'était pas à l'ordre du jour.

L'UEFA communiquera ce mardi pour donner plus d'informations quant à une possible reprise du match.