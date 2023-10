Suivez Belgique - Suède en direct dès 20h45 : Domenico Tedesco fait confiance en Tielemans, Bakayoko et De Ketelaere, Doku sur le banc

Et sans y avoir l'air, cette rencontre reste importante pour Romelu Lukaku et consorts. En cas de victoire, les Diables termineraient mathématiquement premiers de leur groupe et auraient ainsi de grandes chances d'être tête de série à l'Euro.

Quatre changements par rapport à l'Autriche

Domenico Tedesco l'avait annoncé, il effectuerait plusieurs changements (forcés ou non) entre la rencontre en Autriche et la réception de la Suède. Si la base défensive est conservée, seuls Lukaku et Mangala sont conservés dans le onze de base. Dans l'entrejeu, comme pressenti et malgré les nombreuses critiques, Youri Tielemans reçoit une nouvelle chance à la place d'Onana, suspendu. Lukebakio, Openda et Doku sont aussi remplacés en faveur de Carrasco, Bakayoko et De Ketelaere. À première vue, les Diables rouges débuteront donc la rencontre en 4-2-3-1.