L’analyse des compos de Belgique – Suède : De Ketelaere, une première titularisation pour montrer les progrès

Bakayoko était forcément déçu, mais Tedesco n’a pas attendu trop longtemps pour le relancer, d’entrée de jeu, comme il l’avait fait en Estonie et en Azerbaïdjan. Quand il a été titularisé lors de ces deux rencontres, il avait été décisif à chaque fois, avec un but et une passe décisive. Il veillera encore à l’être ce lundi soir, sur un flanc où il remplacera Dodi Lukebakio.

CDK peut-il remplacer KDB ?

L’ailier de Séville, tout comme Jérémy Doku, débuteront sur le banc, pour souffler un peu et éviter la surcharge. Si Yannick Carrasco prendra la place du joueur de Manchester City, qui occupera le poste de soutien de Romelu Lukaku ? Charles De Ketelaere. Le joueur de l’Atalanta a joué quarante-six minutes jusqu’ici, avec Domenico Tedesco, 22 en Allemagne puis 24 contre l’Estonie.

Contre la Suède, il sera titulaire, une première avec Tedesco, et une manière de démontrer qu’il s’est bien relancé à la suite de son transfert à l’Atalanta, où il a été élu joueur du mois de septembre. De Ketelaere sera le troisième joueur différent à évoluer en soutien de Lukaku, et en attendant le retour de Kevin De Bruyne. Leandro Trossard et Yannick Carrasco s’y sont essayé, on verra si CDK peut remplacer avec efficacité KDB.

Au milieu, Domenico Tedesco a également fait le choix de remplacer Amadou Onana, suspendu, par Youri Tielemans. Le joueur d’Aston Villa reçoit une nouvelle chance après des prestations trop moyennes. Cette titularisation pourra-t-elle lui permettre de gagner à nouveau des points ?