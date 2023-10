Qualifications Euro 2024 : Suisse et Belarus partagent après un scénario fou , la Tchéquie bat les Féroé

Après ce coup sur la tête, les Suisses sont revenus dans le match, Manuel Akanji convertissant un coup-franc de Shaqiri du bout du pied (89e). Zeki Amdouni a finalement égalisé une minute plus tard, en poussant dans le but un ballon mal dégagé après une remise puissante de la tête sur Ignatovich (90e). La Suisse reste en tête de son groupe avec 15 points, deux de plus que la Roumanie, qui reçoit Andorre à 20h45. La Biélorussie est 5e avec six points.

Dans le groupe E, la Tchéquie s'est imposée contre les Îles Féroé, 131e au classement FIFA, grâce à un but sur penalty de Tomas Soucek (76e). La Tchéquie remonte à la deuxième place du classement avec 11 points, deux de moins que l'Albanie. La Pologne (9 points) et la Moldavie (8) se rencontrent toutefois à 20h45.