Axel Witsel: “Encore 2 ou 3 ans comme joueur pro puis une reconversion comme… directeur sportif”

Il aimerait rester à l’Atlético

S’il a déjà ouvert la porte à un retour au Standard pour y finir sa carrière, il semblerait que le plan A d’Axel Witsel soit de prolonger son contrat à l’Atlético Madrid. “Contrairement à l’année dernière, je n’ai plus de clause qui renouvelle automatiquement mon contrat en fonction du nombre de matches disputés sur la saison. Mais je me sens bien ici et ma famille aussi. Physiquement, je me sens capable de continuer à ce niveau mais je n’ai pas toutes les cartes en mains”, explique le Liégeois.

”Bien sûr, je sais que je ne vais plus jouer dix ans mais je peux encore faire deux ou trois saisons après celle-ci. Et ensuite ? Pourquoi pas directeur sportif.”

Son poste de défenseur central

À son arrivée à l’Atlético Madrid durant l’été 2022, Axel Witsel a eu la surprise d’être repositionné comme défenseur central : “Simeone m’a annoncé qu’il me voyait jouer en défense dès mon arrivée, cela m’a surpris. Mais tout ce qui compte pour moi, c’est de jouer car je suis heureux quand je peux aider l’équipe sur le terrain. Pourtant, à part trois ou quatre matches à cette position à Dortmund, je n’avais aucune expérience à ce poste.”

D’autant plus que l’Atlético évolue dans un système à trois défenseurs centraux alors que Witsel avait dépanné dans une charnière composée de deux éléments en Allemagne : “C’est un peu moins difficile dans une défense à trois même s’il m’a fallu du temps pour m’adapter. J’ai des réflexes plus naturels au centre du terrain, je connais les courses à faire, les partenaires à couvrir. En défense, il m’a fallu beaucoup réfléchir au début. Pas en possession de balle car on a tout le jeu devant soi. Mais pour défendre, j’ai dû apprendre à anticiper différemment, à couvrir d’autres espaces. Le foot n’est pas qu’une question de talent ou de physique, la tête est aussi importante.”

Aujourd’hui, Witsel a pris ses marques et agi comme un vrai défenseur : “Ce n’est pas toujours facile face à des attaquants rapides car ma vitesse n’est pas un point fort. Mais j’apprends à compenser en étant rapide avec ma tête plutôt qu’avec mes jambes.”

Eden Hazard, son “frère”

Interrogé sur l’annonce de la retraite d’Eden Hazard, Witsel a salué son ami : “Eden est un frère pour moi, on a partagé beaucoup de choses en équipe nationale. Il a fait une carrière fantastique mais c’était devenu plus compliqué ces dernières années. Les blessures qui s’enchaînent, c’est difficile mentalement. Il faut donc sentir si on a l’envie de continuer, de s’entraîner chaque jour avec toute l’implication physique et mentale que cela demande…”