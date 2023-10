”C’est un cauchemar sans fin” : l’ex-Anderlechtois Lior Refaelov se trouvait en Israël au moment des attaques du Hamas

”J’ai reçu des messages via Telegram. On y voyait les lieux du festival et l’horreur qui s’y était déroulée. À quel point faut-il être mauvais pour faire ça ? Tuer et enlever des femmes, des jeunes, des enfants”, se désole-t-il, cherchant les mots pour décrire ce qu’il s’est passé. “Des bébés ont été tués les gars… Des bébés, bon sang. Personne n’avait pensé que cela était encore possible dans le monde moderne […] C’est un cauchemar qui ne s’arrête jamais”.

Après avoir pris connaissance des horreurs perpétrées, Refaelov ne voulait plus rester en Israël. “Je voulais être avec ma femme Gal, avec nos trois enfants […] Rien d’autre ne compte dans ces moments-là”, poursuit le Soulier d’Or 2020, dont la belle-famille vit en Israël, dans la peur des attaques du Hamas.

Il martèle que “quelle que soit la question, le Hamas ne pourra jamais être la réponse. C’est une organisation terroriste, comme l’est l’État islamique”. “Le peuple palestinien est également lésé par ce qui se passe actuellement. Il est aussi victime du Hamas. Ce n’est pas un climat dans lequel le peuple palestinien peut se développer”, a conclu le Belgo-israélien.